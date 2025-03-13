三大長期成長主題 擁抱多元美國機會

隨川普就任，挾著減稅、放鬆監管等親商政策，美股一度創下歷史新高，然而在DeepSeek低成本AI模型、關稅措施、地緣政治情勢引發不確定下，近期美股震盪加劇，富蘭克林證券投顧建議，美股基本面無虞，現階段以靜制動，看好創新科技/科技，短線修正可視為估值偏高後的良性調節，回檔期間不妨擇優定期定額持續逢低佈局。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾(Grant Bowers)日前來台時亦指出，當前川普政策存在諸多不確定性，但長遠而言，美國經濟面無虞，且看好三大長期成長主題，包括AI、醫療創新、工業復興。

AI、醫療、工業 未來十年美國重要投資主題

基金經理人葛蘭．包爾認為，抓穩未來十年大趨勢非常重要，AI、醫療創新、工業復興等三大主題舉足輕重。

人工智慧(AI)：已接棒個人電腦、網際網路、行動裝置、雲端，成為劃世代的大趨勢，預期未來AI可能創造數兆美元的機會，並為科技、醫療保健、教育、汽車、消費等眾多產業帶來顛覆性影響，同時隨著AI持續發展，相關基礎設施、應用程式、物理AI等將成市場關注焦點，世界才正處於AI時代的開端。

醫療創新：人口老化趨勢與AI帶來的顛覆性，將刺激醫療保健領域創新，例如基因進步催生個人化醫學、AI驅動的藥物研究加快新藥和新療法的發現和批准時間表。

工業復興：川普政府聚焦「美國優先」，政策將加速AI、機器人、自主系統等製造業回流，以及支持政府與業界在能源、交通、資料中心等基礎設施的投資，可預見充足的美國國內能源供應與基礎設施將拉升美國出口、美國製造的優勢。

不只巨型股 蒐羅多元美國投資機會

美股當前面臨較高估值疑慮，但相對獲利能力也較高，預計今年度史坦普500指數企業獲利有望實現雙位數成長。葛蘭．包爾進一步表示，巨型股之外，富蘭克林股票團隊更關注中型股領域，因為史坦普中型400指數自1991年六月至2025年一月期間的總報酬複合年增長率(CAGR)已有11.96%，優於史坦普500指數的10.83%和史坦普小型600指數的9.59%，同時中型股相對於大型股的估值也快來到歷史低點，投資機會不容小覷。

就富蘭克林坦伯頓美國機會基金來說，專注投資於各個市值領域的美國領導廠商，選股條件要有能支撐長期投資的成長主題、潛力尚未被市場所發掘，再輔以基本面及由下而上等面向分析，以多元投資、靈活且擇機佈局打造差異化投資組合。現階段該基金相對於大盤羅素3000成長指數，低配科技七雄，放眼科技七雄以外的主動投資機會，在中型股與小型股的佈局比重將近三成*，企盼隨市場廣度擴散至科技七雄以外領域而同步受惠。

*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2025年1月31日。

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