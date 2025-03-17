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連假放一周是基本…有公司放到兩周 印尼齋戒月商業活動幾停滯

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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印尼位於赤道，日升日落時間比起世界上其他高緯度區相對較為固定。每天日出時間約是早上近六點，日落的開齋時間幾乎都是晚上六點。

因此齋戒月期間，印尼許多公司企業會因應調整上下班時間，如平常的朝八晚五會往前調整半個小時，為的就是讓員工可以在下班後有足夠時間回到家或到餐廳，準備晚上六點開齋的飲水與進食，撫平疲憊的身心。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
在整個齋戒月，百貨公司、購物中心等大多數公共場所都會在許多地方多設置座椅，為的就是讓因齋戒而容易疲累的人們可隨時坐下來休憩。

此外，咖啡廳或餐廳等餐飲場所，在齋戒月時通常都會在窗戶圍上白色的布幔，為的就是不去刺激或誘惑來往路過正處於虔誠齋戒的人們。

對個人修為而言，這種每年一次，一次為期一個月的齋戒，實在是很了不起的試煉，但對於工作而言，整體生產力的下降是可預見的。

所以這段期間一般企業或個人的工作規劃一定要將之納入考量，才會切實合理。

例如店面內部裝潢或是高樓工程的建設，在預估工作時程時，齋戒月基本上只能規劃平常月份工作量的一半，甚或更少。

之後接連著開齋節假期，一般公司行號通常是放假一週（近似我們農曆年假期的概念），再加上之前與之後的週末，及考量許多返鄉員工的路程遙遠或壅塞（註），整整兩週的年假是可預見的，所有商業活動在這段期間內幾乎呈現停滯狀態。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

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