分錢方式無外乎優先和劣後！從Andy家寧看財富分配…「底層邏輯」揭示真相

近期，知名YouTuber「眾量級CROWD」的創辦人之一Andy老師，公開指控前女友家寧及其母親，稱自己在經營10年的頻道中被排擠，失去了對頻道的控制權，並被迫簽署股權讓渡書。​

更令人震驚的是，家寧的母親早在五年前的4月1日，便申請了「眾量級」的商標註冊，進一步鞏固了對品牌的掌控。 ​

這一事件引發了社會各界對財富分配和權力結構的熱議。

​在《底層邏輯》一書中，作者深入探討了財富分配的本質，指出：「勤勞能創富，但勤勞者能分到財富嗎？」​這句話揭示了在許多合作關係中，勞動者雖然付出了大量的時間和精力，但由於缺乏對關鍵資源和權力的掌控，最終可能無法獲得應有的財富回報。​

在「眾量級CROWD」的案例中，Andy老師每月僅領取5.5萬元薪資，與頻道可能產生的龐大收益形成鮮明對比。​有分析指出，頻道10年來的總收入可能高達1.5億至5億元新台幣，而Andy的薪資佔比甚至不到0.1%。

這正是《底層邏輯》中提到的「一切的分錢方式，無外乎優先和劣後」的體現。​在這種分配機制下，掌握優先權的人往往能獲得更多的利益，而處於劣後地位的勞動者則可能被邊緣化。

此外，家寧母親提前申請商標註冊的行為，顯示了對品牌控制權的前瞻性佈局。​這也反映了在商業合作中，對無形資產的掌控往往決定了最終的利益分配。​

《底層邏輯》強調，理解並掌握這些底層規則，才能在複雜的社會結構中立於不敗之地。​

總而言之，「眾量級CROWD」的事件再次提醒我們，僅有勤勞和努力並不足以保障應有的回報。​唯有深入理解財富分配的底層邏輯，掌握關鍵資源和權力，才能真正實現財富的積累與自由。

（更多內容請參閱《底層邏輯：看清這個世界的底牌》作者：劉潤)