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電商女王力挺Andy！周品均「被踢出20億東京著衣」以血淚經驗勸世

聯合新聞網／ 綜合報導
「電商女王」周品均。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
「電商女王」周品均。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

百萬YouTuber情侶檔Andy、家寧去年10月分手，Andy近日毀滅式爆料整個「眾量級Crowd」頻道被前女友整碗端走，女方全家人一腳把他踢開，他月薪僅領5萬5。對此，曾創立知名電商品牌「東京著衣」的周品均在臉書粉專「周小葳的勇敢生活」po出血淚教訓文提醒創業者要注意的事項。

周品均近日有感而發表示，當年她領著比營運長還低的年薪，沒有年終獎金，也沒有分到每年上億的盈餘，最後還失去整家公司。她提醒創業者應謹慎處理股權、法人及退場機制等關鍵問題，否則創業最怕的不是賺不到錢，而是賺了錢後發現所有成果都不屬於自己，搞到最後自己淪為廉價員工。

她回憶，當年她與夥伴共同創立的「東京著衣」在短短十年間成長為市值高達20億的新興電商品牌，甚至預計隔年上市，估值破百億。然而，「十年的努力，最後我一無所有，甚至連員工都不如」。她一腳被踢出自己親手打造的企業，而且沒有資遣費，甚至連最後兩個月的薪水都未拿到。

針對近日網紅眾量級成員Andy在影片中提到的創業糾紛，周品均提到，創業初期常聽到「我們是一家人，幹嘛計較？」或「公司登記誰的名字有差嗎？」等話語，但事實證明，這些問題「真的有差，而且差超大」。

周品均說，當時負責人、股東全都掛在對方或對方家人名下，她因為覺得錢還在公司裡，以為自己是創辦人，所以錢遲早是自己的，要買房、要幹嘛，以後要用再拿出來就好反正它都還在，不急著領高薪更不會急著分配盈餘，但最後對方會避談公司到底賺多少，也不給看財報因為怕被分錢。

周品均強調，不管是夫妻、情侶、兄弟姊妹或好友共同創業，都應在事業起步前就明確談妥股權分配、法人結構以及退場機制，並以書面形式簽訂協議，以保障各方權益，千萬別等到有一天撕破臉了才發現，那些以為「遲早是自己的錢」根本就碰不到了，因為公司不在名下錢也沒在戶頭。

家寧

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