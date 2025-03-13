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Andy與家寧「情侶到股東」法律在創業中的重要性！律師憶：這集很感動

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
Andy老師分手後，曝光女方一切行徑，引起公眾譁然。圖擷自Andy Teacher YouTube頻道
Andy老師分手後，曝光女方一切行徑，引起公眾譁然。圖擷自Andy Teacher YouTube頻道

Andy家寧是一對百萬YouTuber情侶，為什麼在分手後，Andy表示不清楚帳目，要查帳？只因為當時沒有把法律「搞」清楚。

1.到底賺的錢是誰的？
2.到底商標權是誰的？
3.到底YouTube頻道是誰的？

這三件事情，如果一剛開始沒有用法律的角度「搞清楚」，可能跟彼此想法會很大落差。

1.開公司創業的話，賺的錢就是公司的，未來公司的盈餘（收入減掉支出等於盈餘）會依照股東的比例來分配。

因此，如果情侶間要開公司創業的話，記得掌握最大的股權，才是王道，如果沒有掌握最大的股權，比較心酸。

2.公司的經營掌握在負責人的手中，如果擔任的公司的董事長又掌握公司的財務的話，對於收入跟支出，都有絕對的影響力。

作為公司的股東，只能透過股東會或取得公司的財務報表，得知公司的「 表面帳冊」，其實很難能夠了解公司真正的花費，要想了解實際上的收入，必須要透過銀行的對帳資料，以及業務上的契約書，才有可能勾稽出真正的狀況。

因此，如果要共同創業的話，建議要擔任公司的董事（長），並且實際的參與公司的經營，才不會有遺憾。

3.商標權 屬於商標登記人的

商標權是由商標權人向經濟部智慧財產局登記公告後，才取得商標權。是採用商標註冊主義，也就是不看是誰使用商標，而是由登記人取得商標權。

4.YouTube頻道的所有權人原則上就是登記在頻道的那個人，所以頻道的登記及密碼管理是相當重要。除非你能夠舉證出你是頻道的擁有者，是被別人違法登記。

5.法律上借名登記是指借用他人名義登記所有權，判斷是否借用名義？最好有書面的合約，如果沒有書面的合約就要看當時是誰出資？誰使用？誰有權做決定？誰付的稅金？來綜合判斷。

6.情侶共同創業，優點是雙方有感情，工作起來會比較合拍，但是錢財的事情最好是要倚靠法律，因為法律可以很明確的分別權利義務的歸屬。至少在創業的初期必須要共同的建立合約，如果有業績成長，最好有專業的律師協助分析，並把彼此權利義務講清楚，未來才不會有所爭執。

我本來也很羨慕情侶或夫妻共同創業，在初期真的會發揮很大力量，但是我也看到很多成功之後，夫妻或情侶翻臉都是因為沒有法律做基礎，最後只能各自解讀，各憑本事，讓法官來做決定！

7.眾量級Crowd，看了他們的影片，覺得情侶間的互動，真的很讓人想要一步一步的看下去，但是現在看起來和好拍片有點困難，希望這個事件能夠圓滿的落幕

不過，感情的事，加上財務的紛爭，跟法律的介入，又會更加的複雜，不過在當時感情濃烈的時候，誰會想到冰冷法律呢？

只有我們這些做律師的才會在一開始時候，討論權利的歸屬，大部分的情侶或朋友，擔心如果一討論，彼此的感情就會不在了，或是不知道怎麼討論，其實，沒有保障的創業或愛情，未來才令人擔心！

看到Andy送家寧 的生日禮物那一集YouTube，Andy唱一首歌給女主角，我也很感動，家寧也哭了，有200多萬點閱率，他們還有到8億7千萬次觀看的頻道，很厲害，不過就因為分手，感情的消失，可能再也看不到深情的演出了。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Andy YouTuber 創業 家寧 情侶 法律

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