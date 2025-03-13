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職場溝通關鍵「話要說得巧」！菲女狼：不會表達就是壞人…話可以直但不能刺

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
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好人，把話說壞，會被當成壞人先

周經理發現任副理的部門流程有漏洞，這要是被稽核抓到，肯定會出事。

他猶豫了一下，還是決定去提醒對方，畢竟大家都是為公司好。

沒想到，善意的提醒，最後卻變成兩人交惡的導火線。

周經理火速衝到任副理的座位旁。

「你們的設計製作的包材為什麼沒有料號？」

聲音不小，周圍同事紛紛側目。

任副理一愣：「那是贈品包材，也是要料號？」

周經理皺起眉：「當然要啊！不然入庫怎麼管理。」

任副理一愣：「我們先前也是這樣處理。」

周經理開始一段連珠炮。

「這樣沒辦法管理。」
「風險很大，你知道嗎？」
「萬一被稽核查到怎麼辦？」

語氣又急又硬，一句接著一句，壓得人喘不過氣。

任副理的臉色一點點沉下來，這件事周經理根本不是權責單位，囉哩八嗦這一堆，分明是來找碴的

自此之後，任副理見到周經理能避就避，碰面了也愛理不理，氣氛直接降到冰點。

周經理心裡納悶：「我明明是善意提醒，甚至避免任副理被稽核檢討，怎麼好心被雷劈！」

職場現實是——不管你是善意還是惡意，只要讓人感覺不悅，通通會被判定成惡意。

問題不在於「該不該說」，而是「怎麼說」。

更重要的是，「在哪裡說」。

場面不對，話說得再對，也是錯。

如果周經理換個方式，等沒人的時候說：「欸，我剛剛看到這流程，可能有點風險，要不要確認一下？」

結果可能完全不同。

人性就是這麼妙——話說得刺，對方只會防禦；話說得巧，對方才會聽進去。

滅火時，別燒到了別人的面子，不然火還沒撲滅，先多了一個隱形敵人。

話可以直，但不能刺。
想讓人聽，先讓對方放下防備。
想讓人接受，得先選對場合。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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