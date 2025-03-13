職場溝通關鍵「話要說得巧」！菲女狼：不會表達就是壞人…話可以直但不能刺
好人，把話說壞，會被當成壞人先
周經理發現任副理的部門流程有漏洞，這要是被稽核抓到，肯定會出事。
他猶豫了一下，還是決定去提醒對方，畢竟大家都是為公司好。
沒想到，善意的提醒，最後卻變成兩人交惡的導火線。
周經理火速衝到任副理的座位旁。
「你們的設計製作的包材為什麼沒有料號？」
聲音不小，周圍同事紛紛側目。
任副理一愣：「那是贈品包材，也是要料號？」
周經理皺起眉：「當然要啊！不然入庫怎麼管理。」
任副理一愣：「我們先前也是這樣處理。」
周經理開始一段連珠炮。
「這樣沒辦法管理。」
「風險很大，你知道嗎？」
「萬一被稽核查到怎麼辦？」
語氣又急又硬，一句接著一句，壓得人喘不過氣。
任副理的臉色一點點沉下來，這件事周經理根本不是權責單位，囉哩八嗦這一堆，分明是來找碴的
自此之後，任副理見到周經理能避就避，碰面了也愛理不理，氣氛直接降到冰點。
周經理心裡納悶：「我明明是善意提醒，甚至避免任副理被稽核檢討，怎麼好心被雷劈！」
職場現實是——不管你是善意還是惡意，只要讓人感覺不悅，通通會被判定成惡意。
問題不在於「該不該說」，而是「怎麼說」。
更重要的是，「在哪裡說」。
場面不對，話說得再對，也是錯。
如果周經理換個方式，等沒人的時候說：「欸，我剛剛看到這流程，可能有點風險，要不要確認一下？」
結果可能完全不同。
人性就是這麼妙——話說得刺，對方只會防禦；話說得巧，對方才會聽進去。
滅火時，別燒到了別人的面子，不然火還沒撲滅，先多了一個隱形敵人。
話可以直，但不能刺。
想讓人聽，先讓對方放下防備。
想讓人接受，得先選對場合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言