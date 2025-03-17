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初次見面就勾肩搭背稱兄道弟 國外政府官員臉色難看抱怨某台灣團體

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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換位思考，將心比心

在雅加達居住多年，我常有機會被詢問在印尼工作、生活的建議。其實林林總總大小事可寫得洋洋灑灑，但我認為究其根本，就是「換位思考，將心比心」而已。

記得剛到印尼工作的第一年，重要會議前才發現絲襪不知何時被勾破一個大洞，我急忙跑到公司旁的便利商店，請店員快快幫忙找一雙可替換的絲襪。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
店員問我要什麼色，我不加思索就回答「膚色」，結帳後快速閃進洗手間更換後，踏進明亮的會議室時才發現自己換上的是一雙深褐色絲襪，與身上淺色套裝完全不協調的程度，極可能讓人誤以為我想以奇裝異服引人注目。

即便如此，也只能硬著頭皮紅著臉上臺做重要報告。那是我第一次意識到自己身處異地，卻仍慣用本位思考，如此想當然耳必會多有疏失。

洋派做法並不適用

一位印尼有名望的企業家曾與我分享，曾有台灣團體透過他希望能安排與當地地方政府官員見面，他協力安排後牽線成功，但當時拜訪團內卻有成員面對初次見面的地方官員，講話不僅似連珠炮，肢體語言誇張，之後甚至欲與之勾肩搭背，稱兄道弟，試圖營造熱絡氣氛。

這樣洋派做法或許有可用武之地，但卻絕非在印尼，一個以「爪哇」文化為主流背景的國度。

傳統爪哇文化強調敬老尊賢、重視倫理與禮節，與傳統儒家文化其實不謀而合。

這位企業家提到當時官員臉色極為難看，卻礙於禮節隱忍不發，但事後不免向他抱怨，讓他頗為尷尬。但他也基於禮節，從未向台灣團體反應，只說大概下不為例了。

我們常說「知己知彼，百戰百勝」，在台灣成長的我們向來對東南亞近鄰各國不是太關心，也不願意多了解，原來可能是捧在手中的合作機會，卻因為這樣的文化誤解而從指間溜走，讓人不免惋惜。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

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