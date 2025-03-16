她以「台灣習慣」打扮出席異國友人婚禮 對方1眼神透露：妳真失禮

在印尼，就連大樓的女性清潔人員、警衛、超市收銀員等，也常看到是頂著濃妝上工。

我幾乎沒見過有哪一個國家的女性，這麼注重以濃妝展示對工作的尊重、對參與場合的慎重。

再來是頭髮。在宴會中，女子不論年紀、髮型，頭髮必須往上下左右吹得高聳，原則上是以頭皮為原點，將頭髮吹高約五到十公分不等，之後還要噴上大量定型液，如此一來，花了一到兩小時吹高的「高貴」髮型才能處變不驚、文風不動。

（本文出自《印尼現在進行式》) 來到印尼後，我第一次參與的正式場合就是自己的婚宴，當我看著場中許多這樣的女士來往穿梭，第一個聯想到的就是小時候電視綜藝節目裡著名的「檳榔姐妹花」，實在不明白這種髮型的美感到底在哪裡，但也真多虧了她們，舒緩我當日緊張的情緒。

現在年輕一輩已不太時興把頭髮吹得像「河東獅吼」貌，但髮尾的大波浪卷幾乎是必備的。

不只參加宴會，有時只是女性友人之間平日的午餐或假日聚會，這樣精心梳理的頭髮似乎依然是共同的默契。

服裝方面，參與正式場合，男士多會穿著Batik（印尼傳統蠟染服飾，詳見p137〈28印尼的驕傲——Batik〉）。

女士則是穿晚禮服，而且是有亮片、有亮點、有剪裁設計的晚禮服，就像奧斯卡頒獎典禮前眾女星走紅毯的穿著。

在台灣，女士可以穿自認漂亮的洋裝、套裝或任何衣服參加任何宴會，只要覺得舒服得體即可，但在這裡，這種穿著總顯得格格不入。

向來我一直堅持做自己，所以總依著在台灣的習慣穿著參加婚宴等場合。

有次穿了自以為得體漂亮的連身洋裝參加一位印尼好友妹妹的婚禮，當友人穿著類似卡通《美女與野獸》中美女跳舞時的大黃色禮服來招呼我，從她的眼神中我知道，這樣簡單的連身洋裝對於她熱忱的邀請，真是失禮了。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)