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知名富商連辦兩晚鑽石婚宴…賓客住香格里拉飯店 來回機票也包了

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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富有家庭的高調還顯示在頻繁舉辦的派對上——結婚時盛大的千人邀宴、孩子出生前的產前派對、孩子出生後的滿月派對、週歲派對、孩子或父母每年的生日派對、孩子成年的「Sweet 17」生日派對、結婚紀念日派對等。

這些慶祝會幾乎都是在最高級的餐廳或飯店包場，而且一定是主題派對。

全部都由活動祕書整體設計，受邀者也多會被要求一定的服裝以符合主題，所以參加前最好事先詢問或了解（通常邀請函上會說明），才不會失禮。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
一九九○年代的印尼首富林紹良，二○○四年在新加坡的香格里拉飯店舉辦六十週年鑽石婚宴，連辦兩晚，每晚招待近兩千名賓客。

包括每位賓客到新加坡的來回機票、晚宴，以及當晚住宿香格里拉飯店。

當時先生與我代表公婆到新加坡出席，那種車水馬龍、盛大豪華的場面讓我至今難忘。

高調的風氣，還顯示在參與上述各種宴會的裝扮與服裝上。

首先是大濃妝，這是風氣，也是禮貌，妝化得愈濃代表與會者愈慎重、愈重視這個場合。

以我自己為例，結婚那天臉上的妝就動用了兩個人畫了整整三個小時，原本細長的眼睛被一圈圈塗著，睫毛接了又接，完工後感覺自己像隻塗著厚妝、睜著超級大眼的駱駝，完全不是本人了。

千萬別以為濃妝是富有人士的專利。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

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