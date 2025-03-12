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「北漂族」如何存錢？她每個月逼自己存1萬 網建議：別一昧省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名北漂族女網友分享了自己的開銷和存錢方式，希望能在10年內存到第一桶金。示意圖／ingimage
一名北漂族女網友分享了自己的開銷和存錢方式，希望能在10年內存到第一桶金。示意圖／ingimage

來到台北工作生活的「北漂族」該如何存錢呢？一名北漂族女網友發文，稱她月薪4萬，家境普通，在台北生活很艱難，但也不是存不到錢，她分享了自己的開銷，並強迫自己每個月存1萬投資股票，希望能在10年內存到第一桶金，對此，有網友建議她：「努力突破更重要，別一昧省錢」。

一名身為「北漂族」的女網友在Dcard發文，表示她月薪4萬，家境一般但不用給孝親費，每當回南部，朋友們總會質疑在台北生活很「燒錢」，真的存得到錢嗎？原PO認為真的很難存，但也不是存不到，她房租、餐費、交通、雜支開銷約2萬9，剩下1萬元強迫自己存起來，定期定額，剩下1千當旅遊資金。

原PO表示，定期定額的好處是不用猜高低點，但近期股市震盪讓她有點焦慮，在台北存錢比想像中難，台北的環境會讓人超想花錢，每次月底看帳戶總懷疑「錢是掉進黑洞了嗎？」，但還是會強迫自己每個月存一萬，希望在10年內存到第一桶金，也請教網友更多省錢的小技巧。

此文一出，有網友建議努力突破更重要，別一昧省錢，「窮人需要的是每天想法子賺更多錢，今年月薪4萬，明年目標應該是5-6萬。而不是一味的思考如何省錢。更不需要在意別人的眼光，你只要能讓今天過得比昨天好，努力突破，抓住機會」。

也有其他北漂族分享省錢技巧，「北漂心得，前三年真的很難存到錢，因為對任何事物都很有興趣，生活到現在也還可以，自己煮、帶便當差很多，開源節流、兼職、做副業提高收入，開始投資現在相對穩定很多也有些存款」、「我當時也在算4萬多的薪水差不多4年多的時間就可以存第一桶，剛上台北第一年薪水3萬初，進公司後滿兩年升到4萬多，後來開始兼職。結果第三季就離職，但一年就存85萬」。

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