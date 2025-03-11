美股持續動盪 專家：長期持有股票表現仍高於債券

受到經濟數據疲軟、聯準會貨幣政策不確定性，以及全球市場風險升高的影響，標普500指數自2月19日創下歷史新高後，已累計下跌8.6%，市場不僅對美國經濟衰退的擔憂升溫，對美股的未來表現也轉趨悲觀。專家表示，投資人可以適度配置高評級債券，有利平衡投資組合風險；據觀察，經濟衰退期間買進並長期持有各類資產三年或五年的表現，股市表現仍優於債券，風險承受度較高且投資時間較長的人，無需因股市短期震盪而匆忙拋售持股。

近期，美國亞特蘭大聯邦準備銀行大幅下調美國經濟增長預測至負值，引起美股下跌。市場原先預期美國政府可能會因此放寬關稅等政策，但美國總統川普與財政部長貝森特卻認為，短期市場動盪在所難免，因為美國經濟必須擺脫對公共支出的依賴，才能確保長期成長與競爭力，這一立場進一步加劇了美股的跌勢。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭指出，川普政府上任後成立政府效率部，並推行一系列關稅政策，積極應對財政問題的原因，在於過去50年間，美國財政收支占GDP的比重持續惡化。

羅瑤庭表示，1974年至2008年金融海嘯前，財政收支平均約占GDP約-2.5%，而公眾持有美國政府債務占GDP比重則約為36%；2020年疫情期間，財政收支占GDP比重一度擴大至-15%，雖然之後有所回升，但至今仍低於-5%；過去幾年公眾持有債務占GDP比重更是不斷攀升，目前已達98%，美國聯邦政府的財政赤字與政府債務過高長期以來一直是全球關注的焦點。

羅瑤庭說，川普政府為了縮減財政赤字並提振國內製造業，推動一系列關稅政策，並試圖減少政府發債與財政支出，目標是將財政赤字占GDP比重從-6%壓縮至-3%。此外，馬斯克成立市場效率部，也都是在提高資源運用效率，降低政府財政負擔；她認為，這些措施從長遠來看有助於美國經濟成長，然而，市場短期內受到政策影響，失業率上升，加上市場對政策的不確定性感到憂慮，導致美國經濟衰退機率升高。

羅瑤庭說，當經濟衰退風險升高時，適度配置高評級債券可提供較好的避險效果與穩定收益，但不意味該急著賣出所有股票型部位、全轉向債券型資產；根據回測觀察，經濟衰退期間買進並長期持有各類資產三年或五年的表現，股市表現仍優於債券，對於風險承受度較高且投資時間較長的人，無需因股市短期震盪而匆忙拋售持股，更應該充分利用「超底王」投資方案，在定期定額的同時，加上自動逢低加碼機制，加深微笑曲線，實踐別人恐懼我貪婪的法則。