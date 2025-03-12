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某大集團第三代徵家庭教師 月薪33萬…還供租房、專屬司機和世界各地機票
另一位友人全家五口出國旅遊，即便只是從雅加達到日本七個小時航程，且明明天天有許多航班可以選擇，但他們次次都是包私人飛機前往，理由是這樣才有美好的家庭旅遊回憶。
還有許多社會名人，毫不掩飾的在社交媒體大方分享奢華生活，甚至政治人物的家人也不例外。
相較於印尼政府頒定首都雅加達特區二○二四年最低基本工資為每月500萬印尼盾（約台幣1萬元），還有許多不在法定基本工資規範下的家庭幫傭、保母、打零工者等，像友人這樣的開銷習慣與高調風氣，著實讓人咋舌。
我的孩子讀幼稚園時，班上有位同學是印尼某大集團第三代，他還有兩個弟弟。
他們的媽媽幫每個孩子請了兩位保母，也就是三個小孩總共有六位保母，另外又再雇用一位華人擔任「保母經理」負責統管。
所以他們每天來上學的陣仗，都是兩位司機開著兩輛七人座的豪華保母座車，一下車就是三個孩子、七位保母，加上兩、三位保鑣，媽媽則是負責偶爾現身點綴一下。
更讓我瞠目結舌的是，幼稚園裡有位加拿大籍老師，這位媽媽認為老師教得好，希望聘請她專任三個孩子的家庭教師，並開出每月基本薪資1萬美元（約新台幣33.1萬元），外加租房、汽車、專屬司機，以及隨時跟著這個家庭到世界各地的機票住宿等驚人條件。
學校當然無法提供如此優渥的條件，只能眼睜睜看著自己培養的優秀師資就這樣被挖角了。
（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)
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