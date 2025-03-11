異國友人愛炫耀引反感 當地台灣人：一晚10萬郵輪套房住十天、狂嗑米其林

驚人的貧富差距

從小成長於倡導內斂低調的文化中，印尼普遍高調的炫耀文化常讓我適應不良。

在印尼人數不及2％的華人掌控了八成以上的經濟影響力，以及多因政治力崛起的本地富商，使得印尼整體社會的貧富差距非常驚人。

根據世界銀行的報告指出（二○二三年），印尼的「吉尼係數」（註）為0.388，為亞洲國家係數最高者。

（本文出自《印尼現在進行式》) 若以「資產分配不均」排名，則名列世界第六——印尼最富有的四人財產總額，竟超過最窮的一億人口財產總額。

毫不避諱分享奢華生活

有位印尼友人，每次全家兩大兩小出國旅行，一定要搭頭等艙，理由是頭等艙「才能睡覺」。

搭乘長程郵輪時，船上唯一一間最頂級套房一晚要價台幣10多萬元，他們也是連住十天。

旅遊時用餐地點多選擇昂貴的米其林星級餐廳，花起錢來眼睛都不眨一下。

這還只是每一、兩個月出國假期中的一次花費而已，更別提這位太太對高級精品的瘋狂收藏，常常需付幾萬美金全額訂貨，半年、一年後才收到也不以為意。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)