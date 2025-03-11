前市長夥同兒子及市民代表入股開發公司 圖利建商8222萬判10年

李永然律師

很多人在學校努力讀書，往往希望將來出社會能透過「國家考試」或「選舉」謀得「公職」，然因古人有云：「公門好修行」，所以人一旦有機會服公職，就應戮力從公，奉獻己能，服務民眾，切勿藉機貪財，唯有具服務民眾、造福社會之心，才是正確的態度。

《公務員服務法》也規定：公務員應恪守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務。同時，公務員還應公正無私、誠信「清廉」謹慎勤勉，不得有損公務員「名譽」及政府「信譽」的行為；更不得假借「權力」，以圖本身或他人的「利益」，並不得利用「職務上機會」加損害於人。

但世風日下，在公務部門卻常出現「貪污瀆職」、「詐領財物」、「違背法令圖利他人」等等，誠令民眾痛心！筆者先舉以下三則實際發生的案例：

【案例一】貪警為賺三十七萬，涉嫌助詐而遭起訴

民國113年8月24日自由時報報導有邱姓警員，淪為「詐騙集團」幫凶，透過網路至俄羅斯某網站申辦大量「虛擬門號」和「簡訊驗證碼」轉售給詐團註冊「通訊軟體帳號」，助「詐團」騙得金額，自己也獲不法利益三十七萬餘，經台灣台北地方檢察署依加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織等罪提起公訴（註1）。

【案例二】澎湖縣議員詐領助理費，遭台灣澎湖地方法院判刑八年

民國113年8月23日自由時報報導有歐姓議員涉及「詐領助理費」，台灣澎湖地方法院法官認定：歐姓議員所聘助理，實際上並未擔任，只是「浮報助理薪資」，涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務機會詐取財物罪」，而判決有期徒刑八年，褫奪公權四年並沒收犯罪所得111萬954元（註2）。

【案例三】前邱姓市長賤賣公有土地圖利自家人，遭法院判刑

民國113年8月21日自由時報報導：前邱姓市長夥同兒子、前市民代表等人，入股「○○開發公司」，違法將公有市場市有地辦理標貸過程中低估土地價格出貸，圖利自己及建商8,222萬餘元，遭台灣新北地方法院依《貪污治罪條例》第6條「圖利罪」，邱前市長被判十年有期徒刑、褫奪公權四年（註3）。

（本文出自《透過身口意修行，促進美好人生法律手冊》) 由上述三個案例，可知這三位公務員（警員、縣議員、前市長），除未遵《公務員服務法》對於公務員所要求的服務精神外，更未思及為民眾謀福利，造福鄉里；反而，為自己之利益，利用「職務上」的方便或機會，貪贓枉法，導致被檢、調偵辦，甚至於檢察官提起公訴後，由法院法官對之判處重刑，而面臨未來的「牢獄之災」！

這些公務員除未能把握「公門好修行」的機會，去利益眾生；卻利令智昏，貪念作祟，而做出國法所不容的犯行。由於「人身難得」、「佛法難聞」，且又在《佛說八大人覺經》中也說到第二覺知：「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起……」、第三覺知：「心無厭足，惟得多求，增長罪惡……」，所以人們應把握為人的機會，發起「菩提心」，去利益眾生，戒除貪念，在職務上不求名聞利養，不貪欲樂果報，知因果辨善惡，小心自己的言行，讓自己這一生能在「修行」的路上，有所成就，這樣才不會辜負父母養育之恩、師長教誨之恩及國家培育之恩，同時也不會因違法犯罪，而敗壞名譽、造成牢獄之災，甚至家破人亡。

註1：陳彩玲等撰：〈保二貪警為賺37萬 助詐4.7億起訴〉乙文，載民國113年8月24日自由時報A9版。

註2：劉禹慶撰：〈○○黨籍澎湖縣議員歐○○涉詐領助理費 一審判刑八年〉乙文，載民國113年8月23日自由時報A9版。

註3：王定傳等撰：〈賤賣公有地圖利自家人 前中和市長邱○○父子判刑〉乙文，載民國113年8月21日自由時報A11版。

（本文出自《永然文化出版》)