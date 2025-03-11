老婦人生前立遺囑由律師代筆 忘做「1舉動」遭判無效回歸法定繼承

李永然律師．李廷鈞地政士

台灣已經邁入「高齡社會」，未來也將面對「超高齡社會」的來臨，老年人的長期照顧、失智、金融剝削……等問題接踵而至，這些問題都是法律事務所、地政士事務很常見的案件。

近來家庭的親人間常因「照顧」或「財產」而起爭議；依「家庭照顧者關懷總會」調查全台三百六十七處調解委員會，在調解「照顧爭議事件」，最多的是長輩財產或資產分配問題；其次則是照顧費用分配不公，照顧方式看法不同，長輩或晚輩未盡扶養義務（註1）；在此建議，資產分配問題宜事先委託律師、地政士等事前規劃。

筆者在執行業務過程中，也發現近年來台灣社會親人間為了「財產」而起爭議的事件，也日益增多；其中又以對於身後遺產的分配爭議最多。以下先舉兩個案例：

【案例一】被繼承人於遺囑中斥兒子不孝

民國110年4月20日自由時報報導：姐妹二人持「父親」生前所立遺囑，向法院表示其父親在「遺囑」中斥兒子不孝，多次企圖謀害父親，大逆不道，不得繼承父親的遺囑，全部遺產由兩個女兒平均繼承（註2）。

【案例二】立遺囑人、代筆、見證律師僅蓋章，未簽名，致遺囑無效

民國112年9月3日自由時報報導：陳姓老婦人生前立遺囑，委由律師代筆，並由另兩位律師擔任「代筆遺囑」的見證律師，但因該遺囑中的立遺囑人、代筆律師及另兩位律師均只有「蓋章」，而未「簽名」，致該遺囑被法院判決認定為「無效」，此一繼承不得依「遺囑繼承」，而回歸「法定繼承」（註3），決定繼承人及「應繼分」（註4）。

（本文出自《透過身口意修行，促進美好人生法律手冊》) 目前國人於生前已漸漸願面對「死亡」的問題，且為避免繼承人間日後為爭產而生爭議，乃運用「遺囑」進行財富傳承的規劃。但「遺囑」，依我國《民法》規定是一「要式行為」，必須依「法定方式」為之，如未依「法定方式」者，即構成「無效」（《民法》第73條）。

就上開案例二而言，即屬於採用「代筆遺囑」方式，依《民法》規定須由遺囑人指定三人以上的見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，由遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人的姓名，再由見證人全體及遺囑人同行「簽名」，遺囑人不能簽名者，再按「指印」代之（《民法》第1194條）。

由前述規定可知，在遺囑上必須遺囑人、代筆人、見證人「簽名」，而不能用「蓋章」代替「簽名」，如因在遺囑上只有「蓋章」，即因違反「法定方式」而無效。

又就上開案例一而言，我國《民法》第1138條固然有規定「法定繼承人」的順序，但如果法定繼承人有《民法》第1145條（註5）所訂「喪失繼承權」的事由時，即有喪失繼承權的可能。

就以上開案例一，是立遺囑人於生前即認為其子大逆不道、不孝且企圖殺害被繼承人，因而遭剝奪繼承權，故筆者常強調為人子女必須孝順父母，《佛說父母恩重難報經》中也強調父母恩德，無量無邊，為人子女自應孝順父母，回報父母澤恩，足見孝順父母對子女而言，是最有益的行為。

人生在世，為了生存，固然必須有賴金錢方得以生存，但「金錢」只是生存的手段，而不是人生的目的，所以為人必須認知生命的意義、生存的價值，而不要一生中只汲汲營營於金錢的獲得，如為財錢，也應勤奮工作，賺正當財，而不能為錢財去起惑造惡業。故先哲有云：「萬般帶不走，唯有業隨身」。

更何況，親人間具「親緣」，宜珍惜此一難得的緣份，財產應事先做好分配規劃，才不會為「錢財」起爭端，演變成打官司，或懷恨打鬥、殺害或傷害，誠令人痛心。

註1：許政榆撰：〈家庭照顧糾紛 財產分配最多〉乙文，載民國112年8月18日聯合報A7版。

註2：李立法撰：〈遺囑斥不孝兒無繼承權〉乙文，載民國110年4月20日，自由時報A11版。

註3：吳仁捷撰：〈嬤遺囑僅蓋章未簽名〉乙文，載民國112年9月3日自由時報A7版。

註4：繼承有「法定繼承」與「遺囑繼承」之分，「法定繼承」乃指依法律規定，須由特定人繼承的制度；「遺囑繼承」則是依被繼承人的意思而決定其繼承人者。

註5：《民法》第1145條規定：有下列各款情事之一者，喪失其繼承權：1.故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。2.以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。3.以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。4.偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。5.對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

（本文出自《永然文化出版》)