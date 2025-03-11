先選湯底、湯碗顏色也不同！日本拉麵店細心安排進軍伊斯蘭市場

又如一些有名的日本拉麵店，一定會在菜單提供顧客選擇要「豬肉湯底」或「雞肉湯底」，給予的湯碗顏色也不同。

這些細心體貼的安排，當然也獲得此地廣大消費者的正面迴響。

據二○二四年最新資料顯示，伊斯蘭教人口占世界人口約25.8％，其中又以印尼伊斯蘭教的總人口數達二億四千二百萬人口為首。

（本文出自《印尼現在進行式》) 快速發展中的印尼仍有許多待開發、未飽和市場區塊，是各行業拓展進入全球廣大伊斯蘭市場的最佳跳板。

台灣向來以美食聞名，我們的食品產業多樣豐富又美味，也於二○一五年開始推行食品的「HALAL」清真認證。

根據台灣清真產業品質保證協會統計，目前台灣已有超過一千家業者、兩萬項產品申請清真認證，六成以上是食品類，另外尚有化妝品、添加劑、濾水器等產品。

如果可以在這方面加快步伐，相信印尼與有著全球四分之一人口的伊斯蘭教市場將可帶來廣大的商機。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)