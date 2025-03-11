職場裡中階主管都看到的問題…高層為何視而不見？總經理幕僚曝：最好的制衡工具

為什麼中階主管都看得出來的問題，高管卻視而不見？

「這問題這麼明顯，為什麼高管視而不見？」 「明明這是可以解決的事，為什麼高管就是不出聲？」

相信這些都是許多中階主管經常納悶的問題。以前菲也覺得奇怪，連我都能想到解決方案，總經理為什麼就是不出手？直到我轉任總經理幕僚一些時日，才總算看明白高管的盤算。

1.沒問題，怎麼彰顯高管的價值？

公司一切順利，大家各司其職，那還需要高管幹嘛？問題沒了，他們的價值也跟著縮水，甚至可能有人開始質疑：「這個位子的功能何在？」

問題多，高管才有機會展現「高瞻遠矚」、擺出「這件事我來處理」的姿態，讓大家覺得：「還好有他」，證明自己不可或缺。

2.問題，是最好的制衡工具。

A 部門成長太快，B 部門就不爽；C 部門想突破，D 部門擔心權力失衡。這種內部消耗，對高管來說剛剛好。

部門之間有矛盾，權力之間有制衡，某些問題的存在，剛好可以互相牽制，確保沒人能壯大到撼動高管的位置。

小問題就像緩衝區，這種微妙的平衡，對高管來說，動不得。

3.問題沒了，搞不好連高管都不需要了。

很多領導者，不是靠「創造價值」來存在，而是靠「解決問題」來證明自己。如果所有問題都被妥善解決，公司會不會開始思考：「這層管理還需要嗎？」

與其冒這個風險，還不如讓問題維持在可控範圍，偶爾出來「管管事」，比真的把問題完全解決了還來得安全。

所以，問題不是他們沒看到，而是選擇不動而已。

當你為了一個問題煩得睡不著，領導者可能早就算過：「現在處理，對我有好處嗎？」

下次看到領導對問題睜一隻眼閉一隻眼，別再納悶了。他們的決定，不是基於「對錯」，而是基於「利害」。

解決問題對自己沒有好處，高管當然視而不見，當然不出聲。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。