鼎泰豐海外大改版！ 1貼心舉動調整菜單 小籠包內餡換口味 多樣炸物美味升級

以台灣的驕傲「鼎泰豐」餐廳為例，其中大部分分店都會在店外特別標示「未使用豬肉」（No Pork），以吸引伊斯蘭教徒消費者上門。

這些分店會把所有在台灣用到豬肉的料理，全部改為雞肉料理（只有位於華人區的鼎泰豐可選擇豬肉或雞肉菜單，其他皆只提供雞肉菜單）。

小籠包的內餡是雞肉、餛飩包的也是雞肉、炒菜加的肉類可選雞肉或牛肉。

（本文出自《印尼現在進行式》) 再加上因應印尼人愛辣的重口味，提供各式XO醬的辣味炒飯、炒麵及泰式酸辣湯麵、南洋辣蝦麵等，並迎合印尼人愛油炸食品的喜好，提供了炸豆腐、炸蝦、炸花枝、炸雞排等炸物供顧客選擇。

調整菜單 成功吸引消費者

據我觀察，大部分印尼人光顧鼎泰豐，通常點的都不出這些辣味料理，而且一定點幾盤炸物大啖一番。

鼎泰豐店門口清楚標示「No Pork」，絕對是吸引印尼占絕大多數的伊斯蘭教消費者放心走進來消費的第一步。鼎泰豐光在首都雅加達就拓展十四家分店，就算每家分店的占地寬敞，仍是時時滿座。

除了因為員工多禮又訓練有素（點餐、上菜、整理的效率極高），因地制宜設計的菜單絕對是首要功臣。

鼎泰豐認真的入境問俗，也為他們帶來豐厚的利潤，畢竟這還是個以伊斯蘭教為大宗的國度。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)