各國搶「清真認證」拚銷量翻倍！ 世界第4大人口廣大市場在這裡
印尼市面上常可見東南亞各國如馬來西亞、泰國、新加坡等國的食品，取得「HALAL」認證並輸出到印尼，以爭奪這個世界第四大人口的廣大市場。
比如許多冷凍食品（如饅頭、炸雞塊、印度甩餅、魚丸與蝦丸，甚至可做可頌的冷凍酥皮等），餅乾與各種零食，各式乾貨、泡麵、醬料等，通過清真認證，即可在包裝上印上顯而易見的清真認證標誌。
如果沒有這樣認證，消費者通常會心存疑慮，也多不敢一試。
如受到許多人喜愛的韓國拉麵，有的品牌早在二○一一年就申請清真認證並獲得通過，然後利用各種社交媒體大肆宣傳，不只強攻印尼市場，還包括鄰近的馬來西亞、新加坡甚至沙烏地阿拉伯等中東國家，每年的銷售量都成倍數成長。
由此可知，擁有清真認證對於進入伊斯蘭教市場真是有決定性的作用。
除了食品業，在印尼發展餐飲業若也能申請清真認證，在餐廳外標示「HALAL」，表示此餐廳烹調的方式與提供的食物皆符合伊斯蘭教教義，或清楚標示「No Pork」（不含豬肉），廣大伊斯蘭教消費者就會被吸引而更願意登門嘗試。
（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)
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