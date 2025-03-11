快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

各國搶「清真認證」拚銷量翻倍！ 世界第4大人口廣大市場在這裡

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

印尼市面上常可見東南亞各國如馬來西亞、泰國、新加坡等國的食品，取得「HALAL」認證並輸出到印尼，以爭奪這個世界第四大人口的廣大市場。

比如許多冷凍食品（如饅頭、炸雞塊、印度甩餅、魚丸與蝦丸，甚至可做可頌的冷凍酥皮等），餅乾與各種零食，各式乾貨、泡麵、醬料等，通過清真認證，即可在包裝上印上顯而易見的清真認證標誌。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
如果沒有這樣認證，消費者通常會心存疑慮，也多不敢一試。

如受到許多人喜愛的韓國拉麵，有的品牌早在二○一一年就申請清真認證並獲得通過，然後利用各種社交媒體大肆宣傳，不只強攻印尼市場，還包括鄰近的馬來西亞、新加坡甚至沙烏地阿拉伯等中東國家，每年的銷售量都成倍數成長。

由此可知，擁有清真認證對於進入伊斯蘭教市場真是有決定性的作用。

除了食品業，在印尼發展餐飲業若也能申請清真認證，在餐廳外標示「HALAL」，表示此餐廳烹調的方式與提供的食物皆符合伊斯蘭教教義，或清楚標示「No Pork」（不含豬肉），廣大伊斯蘭教消費者就會被吸引而更願意登門嘗試。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

編輯推薦

相關新聞

職場裡中階主管都看到的問題…高層為何視而不見？總經理幕僚曝：最好的制衡工具

「明明這是可以解決的事，為什麼高管就是不出聲？」

先選湯底、湯碗顏色也不同！日本拉麵店細心安排進軍伊斯蘭市場

又如一些有名的日本拉麵店，一定會在菜單提供顧客選擇要什麼樣口味的湯底，給予的…

鼎泰豐海外大改版！ 1貼心舉動調整菜單 小籠包內餡換口味 多樣炸物美味升級

以台灣的驕傲「鼎泰豐」餐廳為例，其中大部分分店都會在店外特別標示…

各國搶「清真認證」拚銷量翻倍！ 世界第4大人口廣大市場在這裡

市面上常可見東南亞各國如馬來西亞、泰國、新加坡等國的食品，取得「HALAL」認證並輸出到…

印尼現在進行式 一位台灣女子逾20年在地觀察「清真認證的廣大商機」

在印尼生活，最常見的就是這個字「HALAL」（中文翻譯為「清真」）。在許多餐廳門上或玻璃上都可看到這個字…

方舟2025年度報告：比特幣價格有望突破百萬美元、亞洲穩定幣將崛起

一轉眼，美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨 ETF 已經滿週年，在其上市首日，交易量就突破 46 億美元，創下了 ETF 發行首日的歷史新高紀錄，更超車 2004 年發行的黃金 ETF，在第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。