方舟2025年度報告：比特幣價格有望突破百萬美元、亞洲穩定幣將崛起

一轉眼，美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨 ETF 已經滿週年，在其上市首日，交易量就突破 46 億美元，創下了 ETF 發行首日的歷史新高紀錄，更超車 2004 年發行的黃金 ETF，在第一個月流入 12 億美元的紀錄。除了黃金，比特幣現貨 ETF 的資金流入規模，更是超越美國過去 30 年推出的 6,000 多支 ETF，每一支的首月資金流入規模，堪稱史上最成功的 ETF。

16 歲的比特幣（Bitcoin，BTC）作為新興資產的地位更加穩固。農曆年過後，已經累積持有 40 多萬顆比特幣的微策略（MicroStrategy） ，大動作宣布品牌重塑計劃，將公司名稱改為「Strategy」，並在字尾加上了一個比特幣符號，象徵品牌對於比特幣堅定不移的信念。

如同微策略的堅定不移，被稱為「木頭姊」、「女股神」的 Cathie Wood 創立的方舟投資（ARK Invest），一年一度所發布的「BIG IDEAS 2025」研究報告中，也花了不少篇幅討論比特幣以及區塊鏈的趨勢。

報告中提到，比特幣的價格在 2030 年有望突破 100 萬美元，而最差的情況，也會達到 30 萬美元；同時穩定幣市場將擴大，會看到由亞洲貨幣支持的穩定幣推出，進一步推動穩定幣的多元發展。

「BIG IDEAS 2025」報告中談到的新科技非常多元，從熱門的 AI 到能源領域都有涉略，XREX 交易所替大家整理其中與「比特幣」、「穩定幣」及「區塊鏈技術」有關的章節的重點，掌握最新權威預測資訊。

方舟投資（ARK Invest），一年一度所發布的「BIG IDEAS 2025」研究報告中，花了不少篇幅討論比特幣以及區塊鏈的趨勢。

比特幣：比黃金更稀缺、價格有望衝破百萬

比特幣是全球首款加密貨幣，其市值佔整體加密貨幣市場的一半以上，是加密貨幣發展重要的根基。隨著 2024 年一月美國正式批准比特幣現貨 ETF 的發行，比特幣「數位黃金」的地位更加穩固，其長期價值和潛力，受到市場的廣泛關注。

ARK Invest ：比特幣在 2030 年，價格有望突破百萬美元

方舟投資在報告中指出，目前有 74 家上市公司，在其資產負債表上持有比特幣，一些公司將比特幣視為對沖通貨膨脹、貨幣貶值和地緣政治風險的工具，也有些公司將其視為儲備資產多元化的一種方式。

這些公司持有的比特幣價值，在過去一年中成長了五倍。從 2023 年的 110 億美元，增加至 550 億美元，這也顯示有越來越多公司，將比特幣視為一種合法的資產類別，並將其納入其財務策略中。

方舟投資預測，到 2030 年，比特幣的價格有望超過 100 萬美元，就算是最差的情況，也會達到 30 萬美元。

方舟投資預測，到 2030 年，比特幣的價格有望超過 100 萬美元，就算是最差的情況，也會達到 30 萬美元。

比黃金更稀缺！比特幣年通膨率，降至歷史新低

比特幣在 2024 年迎來第四次的「減半」事件（Bitcoin Halving），礦工（驗證交易的人）可以獲得的區塊獎勵，從每區塊 6.25 比特幣，降低至每區塊 3.125 比特幣，目的是為了控制釋出新幣的速度，以及維持稀缺性，減半也讓比特幣的年通膨率（Bitcoin’s Inflation Rate）降至 0.9% 低點，甚至比黃金的長期供應增長率（Long-Term Supply Growth）還要低。

黃金的長期供應增長率，是指每年黃金供應量的成長速度，而這個數字會因年度的黃金開採量和回收量而有所不同。

當比特幣的通貨膨脹率，降至黃金的長期供應增長率以下，代表比特幣的供應量成長速度比黃金更慢，白話來說，就是比特幣成為比黃金更能確保其稀缺性的資產。特別是比特幣是以程式限制了其總量，比特幣永遠最多就只有 2,100 萬顆，黃金則還有未發現或尚未開發的儲量可能。

長期以來，黃金一直被視為對抗通貨膨脹的最佳避險工具，因為黃金的供應量有限，且新產量增長速度緩慢。隨著比特幣的通膨率下降，代表其作為價值儲存的穩定性，會變得更強，也更能有效地抵抗通貨膨脹。

穩定幣：2030 年有望成全球第 13 大流通貨幣

穩定幣指的是一種與儲備資產，如：法定貨幣掛鉤的加密貨幣，因為擁有波動性小、價格穩定等特點，因此被稱為「穩定幣」，是加密貨幣世界重要的基礎。

以全世界第一款、目前市值第一大的美元穩定幣 USDT 為例，背後的價值由等值的美債與美元等資產儲備支撐。每當發行商 Tether 要發行一枚 USDT 時，都會需要擁有 1 美元等值的資產儲備，確保 USDT 的價值能長期與美元維持約 1:1。

穩定幣交易額超越 Mastercard 和 Visa

穩定幣在 2024 年的交易額，超越支付技術公司 Mastercard 和 Visa，成為數位資產中成長最快的領域之一。

根據「BIG IDEAS 2025」報告，2024 年穩定幣的年交易量達 15.6 兆美元，分別約為 Visa 和 Mastercard 的 119% 和 200%。主要推動穩定幣交易量的區塊鏈，包括： Solana、Tron、Ethereum 和 Base 等。

穩定幣每月交易數量達 1.1 億筆，分別約為 Visa 和 Mastercard 處理交易數量的 0.41% 和 0.72%。 換句話說，穩定幣的每筆交易價值，遠高於 Visa 和 Mastercard，反映了其在支付領域的巨大潛力和影響力。

「BIG IDEAS 2025」報告中也指出，在 2024 年新增的 39,139 名加密貨幣開發者中，Solana 以 7,625 名開發者領先，超過了以太坊主網。

發展趨於多元！亞洲貨幣穩定幣將推出

「穩定幣化」與「美元化」，是數位資產領域中的兩大重要趨勢。

穩定幣化，是指穩定幣在數位資產交易中，扮演越來越重要的角色。過去，比特幣和以太幣是進入數位資產生態系統的主要橋樑，但近年來穩定幣逐漸取代了它們的地位，目前穩定幣佔鏈上交易量的 35% 至 50%。

美元化，是指美元支持的穩定幣，在穩定幣市場中佔據主導地位，佔總供應量的 98% 以上。這說明儘管在現實世界中「去美元化」是主要趨勢，但在數位資產世界中，美元仍然是主要的價值儲存手段。

「BIG IDEAS 2025」報告預測，未來穩定幣市場將會擴大，包含：亞洲國家法幣支持的穩定幣，進一步推動穩定幣的多元化發展。

「BIG IDEAS 2025」報告預測，未來穩定幣市場將會擴大，包含：亞洲國家法幣支持的穩定幣，進一步推動穩定幣的多元化發展。

穩定幣供應量快速成長！2030 年有望成全球第 13 大流通貨幣

目前穩定幣的供應量為 2,030 億美元，約佔全球法定貨幣 M2 供應量的 0.17%。

在當代貨幣體系中，將衡量貨幣供給量的指標，分為 M1 與 M2。兩者代表不同形式的貨幣，在經濟體系中的流通量。各國中央銀行會定期統計這些數據，用來監控經濟狀況、制定貨幣政策。

M2 是廣義貨幣 （Broad money），為貨幣供應量的一種衡量指標，包括：流通中的現金、支票存款以及其他容易轉換成現金的存款，例如，定期存款和貨幣市場共同基金。M2 是由美國聯邦儲備系統估算的，用於追蹤整體貨幣供應量，並作為預測通貨膨脹的關鍵因素；M1 是狹義貨幣 （Narrow money），包括：流通中的現金 + 活期存款 + 其他流動存款。

「BIG IDEAS 2025」報告預測，2030 年穩定幣的供應量將增長至 1.4 兆美元，佔全球法定貨幣 M2 供應量的 0.9%。如果預測準確，穩定幣將成為全球第 13 大流通貨幣，規模僅次於西班牙，並領先荷蘭。

報告中的預測數字，顯示穩定幣在全球金融體系中，正扮演越來越重要的角色。

「BIG IDEAS 2025」報告預測，2030 年穩定幣的供應量將增長至 1.4 兆美元，佔全球法定貨幣 M2 供應量的 0.9%。如果預測準確，穩定幣將成為全球第 13 大流通貨幣。

區塊鏈擴展技術：Layer 2 活動發展蓬勃

區塊鏈擴展技術（Scaling Blockchains），是為了要解決區塊鏈交易量變多，導致速度慢、手續費高的問題。

傳統的區塊鏈 Layer1，如：比特幣、以太坊，就像是道路主幹道，而鏈上交易就像是車輛在上面行駛，但多車一多就會塞車，交易費用（Gas Fee）也會大幅上升，使得小額交易變得不划算，進而影響了用戶的體驗。

比特幣每秒能處理的交易數量（Transactions Per Second, TPS）約為七筆、以太坊大約 15-25 筆，但這都遠低於傳統支付系統（如 Visa）平均 2,000 TPS 的處理能力。

Layer2 就像是建在主幹道上的快速道路或高架橋，能容納更多使用者、防止塞車，讓交易速度變快，同時降低手續費。

Layer2 就像是建在主幹道上的快速道路或高架橋，能容納更多使用者、防止塞車，讓交易速度變快，同時降低手續費。

交易成本下降、Layer 2 活動發展蓬勃

大多數的區塊鏈應用程式開發，都需要做到「便宜」又「快速」，因此 Solana 區塊鏈 、以太坊的 Layer 2，時常成為開發者的首選。

以太坊（Ethereum，ETH）目前為止最重要的技術升級之一「EIP 4844」，能讓交易變得更快、更便宜，在 EIP 4844 升級之前，以太坊 Layer 2 上的平均交易費用約為 0.5 美元，而現在用戶只需支付約 0.05 美元，交易成本大幅下降。

以太坊在完成技術升級「EIP 4844」後，讓交易變得更快、更便宜。

在以太坊生態系統，進行交易的每日活躍地址中，Layer 2 就佔據了 85%。Layer 2 上的活動，讓以太坊將每日交易量擴展 400%，從 2024 年的 300 萬筆增長到 1500 萬筆。

其中，「BIG IDEAS 2025」報告表示，Base 區塊鏈在成長和市佔率方面，遠遠超過了所有其他以太坊 Layer 2 解決方案。Base 在 2024 年就拿下了 46% 的活躍用戶、有超過 300 個應用程式，並在以太坊 Layer 2 中產生了 63% 的費用。

Base 在 2024 年就拿下了 46% 的活躍用戶、有超過 300 個應用程式，並在以太坊 Layer 2 中產生了 63% 的費用。

Solana 和 Base 成以太坊最大競爭敵手

儘管以太坊網路的速度，因為 Layer 2 和 EIP 4844 的升級增加了一倍多，達到每秒約 200 筆交易（TPS），但有「以太坊殺手」之稱的 Solana 區塊鏈仍然表現出色，平均約為 800 TPS。

Solana 在 2023 年經歷了加密貨幣熊市低迷後，從低谷強勢反彈，從每日活躍用戶、收入、交易數量到總鎖定價值（TVL），都創下歷史新高或進入新階段。Solana 可以說是唯一一個在每日活躍地址和收入等指標上，可以與以太坊和比特幣競爭的 Layer 1。

「BIG IDEAS 2025」報告中也指出，在 2024 年新增的 39,139 名加密貨幣開發者中，Solana 以 7,625 名開發者領先，超過了以太坊主網；而 Base 也以 4,287 名開發者排名第六，超過了 Arbitrum 和 Starknet，成為以太坊上領先的 Layer 2 解決方案，成為以太坊主要競爭對手。

「BIG IDEAS 2025」報告中也指出，在 2024 年新增的 39,139 名加密貨幣開發者中，Solana 以 7,625 名開發者領先，超過了以太坊主網。

無論是比特幣的潛在價值、穩定幣生態的擴張，還是 Layer 2 技術的突破，都顯示出區塊鏈正在重塑全球金融格局。

隨著機構資金的湧入、技術創新的推進，以及監管環境的逐步明朗，加密貨幣的應用將變得更加廣泛且成熟。我們將見證一場由區塊鏈技術引領的金融革命，而我們正站在這場變革的關鍵轉折點。

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