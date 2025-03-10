電機公司工程師用針孔偷拍至少4位女同事上廁所 判賠160萬

李永然律師

現代人與人交往均須謹守法律分際，不論是自己同事，或者透過交友軟體而認識的對象，均不得貪圖對方的姿色或為逞自己的性慾，而有欺騙、隱瞞或者是運用針孔攝影機偷錄的行為。

我國相關法律對於這些不適當的行為，訂有法律規範，一旦違犯，恐涉及民、刑事法律責任，故不得不慎。

以下謹先舉兩則實際案例：

【案例一】隱瞞已婚身分騙異性上床，法院判賠

民國112年10月5日自由時報刊載：有一王姓女子為找尋交往對象，透過交友軟體「Tinder」配對認識一位辜姓工程師，該工程師已婚，卻向王女隱瞞自己已婚的身分，為圖發生「性行為」的私慾，在王女多次諮問是否單身，辜姓工程師仍刻意隱瞞「已婚身分」，讓王女陷於錯誤，同意與其發生四次性行為。

王女事後發現遭辜男欺瞞，擔心懷孕承受極大身心壓力，因而需定期至「身心精神科診所」看診服藥並接受心理諮商。王女為此乃向管轄法院提起「民事訴訟」，請求辜男需賠償新台幣（下同）六十萬元，法院判決認為王女的性自主決定權、貞操權遭到辜男不法侵害，判決辜男須賠償二十八萬元（註1）。

【案例二】張姓工程師在廁所裝置針孔攝影機，偷拍女同事

民國112年10月8日自由時報刊載：有一張姓男子是一家電機公司的工程師，竟由民國106年底至111年5月期間，在公司廁所安裝「微型錄影器」（針孔攝影機），拍下至少四位女員工如廁畫面，導致女同事壓力大而離職，其犯罪的刑事責任被法院判決有期徒刑一年。另外台灣台中地方法院民事庭還判決張男須賠償被害女子金錢（註2）。

上述兩則案例，行為人皆因好色所引起；在第一則案例中，辜姓男子「已婚」，竟然欺騙王姓女子自己是「單身」，進而騙得王姓女子上床四次，此一行為在民事上，已構成「侵權行為」；按《民法》第184條第1項前段規定：故意或過失不法侵害他人權利，依法須負擔損害賠償責任。

被害人之「損害賠償請求權」為「債權請求權」，被害人行使時，須注意「消滅時效」（註3），即《民法》第197條規定：因侵權行為所生的損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，「二年」間不行使而消滅。

又在第二則案例中，張姓工程師在公司任職，為竊錄公司女同事如廁之畫面，取得身體隱私部位，竟於廁所內裝置「針孔攝影機」，此一行為在刑事責任方面，涉及「妨害秘密罪」，此可見《刑法》第315條之1規定：有下列行為之一者，處三年以以下有期徒刑，拘役或三十萬元以下罰金：

一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者。

二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者。

再者，上述案例二張姓工程師的行為，不僅涉及「刑事責任」，另外還構成「民事侵權行為」，被害女同事可以依《民法》第184條、第195條（註4）規定，請求「精神上損害賠償」（慰撫金）。

綜上所述，由上述兩則案例的行為人之所以會為自己招來法律責任的惡果，皆因「好色」所引起。俗云：「萬惡淫為首」，各種宗教勸人為善，也都提醒切勿好色。

註1：蔡彰盛撰：〈侵害貞操權 工程師判賠28萬〉乙文，載民國112年10月5日自由時報A1版。

註2：張瑞楨撰：〈偷拍女同事253次工程師解聘判刑 再判賠160萬〉乙文，載民國112年10月8日自由時報A9版。張姓工程師在廁所裝置針孔攝影機，偷拍女同事

註3：「消滅時效」指因長期間不行使權利，而使請求權效力減損的時效制度；雖稱「消滅」時效，嚴格而言，權利本身及請求權應尚未消滅，權利人只是請求權的行使發生障礙，即債務人得拒絕給付（《民法》第144條），參見劉振鯤著；實用民法概要，頁123，2002年5月五版第1刷，自刊本。

註4：《民法》第195條第12項規定：不法侵害他人的身體健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上的損害，亦得請求賠償相當的金額。其「名譽」被侵害者，並得請求回復名譽的適當處分。