印尼現在進行式 一位台灣女子逾20年在地觀察「清真認證的廣大商機」

清真認證的廣大商機

在印尼生活，最常見的就是這個字「HALAL」（中文翻譯為「清真」）。在許多餐廳門上或玻璃上都可看到這個字，許多食品包裝上也可看見這個字，有時是用字母這樣寫「HALAL」，有時是用阿拉伯文表示。

「HALAL」是阿拉伯原文的音譯，發音為「哈辣」。在阿拉伯文中此字的含意是「合法」或「許可」，也就是說，若在餐廳外寫著「HALAL」，即表示此餐廳烹調的方式與提供的食物皆符合伊斯蘭教教義，伊斯蘭教徒可放心食用。

印在食物包裝上，如餅乾、點心、泡麵等，表示該產品製作的原料與過程皆符合伊斯蘭教教義。同樣類別的產品，如果有這個標誌，廣大的伊斯蘭教消費者就會安心的購買、放心的食用。

（本文出自《印尼現在進行式》)

只食用根據教法宰殺的肉類

根據伊斯蘭教義，教徒不吃雜食性動物。所以我們一般熟知伊斯蘭教徒不吃豬肉，及其血液與加工品；可吃草食性動物，如雞鴨牛羊等，但必須是由伊斯蘭教徒根據伊斯蘭教法宰殺的肉類才可食用（會先檢查動物的眼睛確保其適合食用，供動物飲水解其渴，然後使動物面向麥加，以割斷喉管方式放血處理）。

此外，自死物（如病死等，但海鮮除外）、酒精、血液等均不可食用，所以豬血糕、鴨血糕等絕不可入口。

只兩種例外狀況：不知者無罪，也就是在不知情的狀況下誤食，或者處在不得已的狀況下，例如不吃會有生命危險。

因為伊斯蘭教義的規定甚為嚴謹，但現今食物種類太多、烹飪方式又多樣，所以有賴專門的認證機構來把關。如果經認證機構認可的餐廳與食物，就會給予「HALAL」認證標章。

在印尼超市或賣場食品架上，大部分食品幾乎都有「HALAL」認證章，一些含豬肉的食品，如某些外來品牌的泡麵等（日本豚骨拉麵泡麵即為一例），外包裝會有貼紙清楚印著「PORK」（豬肉），有些還會明顯的畫了隻豬。

西點麵包店裡的麵包也是如此，原則上所有肉類如熱狗、火腿等，一定都會改用雞肉或牛肉，有些還是用到豬肉的麵包，上面或插了支小紙旗，旗上還得畫隻小豬，或有額外標示。

種種做法都是幫助這裡絕大部分的伊斯蘭教徒避免在不知情的狀況下誤食「非清真」的食物。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)