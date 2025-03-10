收亮紅色紙鈔…修繕工人90度鞠躬燦笑 旅印尼台人找證件翻錢包也傻了

另外，到家中幫忙修繕的水電工人、送貨人員等，除了應付的款項外，各別給每位工作人員一些「飲料費」或「香菸費」也是普遍的習慣。

但因為小費的金額沒有明訂，通常只能自由心證，看看如何皆大歡喜了。

記得我剛到印尼時還不太熟悉各式紙鈔幣值，有位到家中修繕的工人，工作完成後，我給了他一張1萬印尼盾（當時約1美元）的小費。

(本文出自《印尼現在進行式》) 至今我還記得他離開時對我大大鞠躬九十度，臉上也展現了超級燦爛的笑容。

那天他離開後，我想找一張證件翻看錢包時，才突然明白為何他行這麼慎重的大禮，又有如此陽光般的笑靨。

原來我剛剛給出的不是暗紅色紙鈔（1萬印尼盾），而是一張亮紅色紙鈔。

印尼紙鈔的最大面額，10萬印尼盾，約10美元，大概是當時那位工作人員快一成的月薪—— 原來我在不知情之下日行一善了啊。

有趣的是，在某些公共場所，會看到「禁給小費」（No Tipping）的標示，或有些老闆會讓員工穿上背後印有「禁給小費」字樣的衣服。

這時可千萬別以為真的不用給了。

這些地方的工作人員會「禮貌性」推託一下說「不需要」，但其實小費仍是被預期也會被微笑接受的，當然也不會有人去糾正給予或收受者，畢竟禮多人不怪，這樣的標示就只是心照不宣了。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)