印尼小費文化和美國大不同！把紙鈔「若隱若現」握右手給對方加1句更完美

整體而言，印尼是個講求「禮貌」的國度，這樣的「禮貌」包含了普遍卻無明訂的「小費文化」。

這裡所謂的小費，不是美國動輒15％～20％、若沒付或金額不足還會被餐廳服務生追討的那種「義務性小費」。

這裡的「小費」金額不多，隨意即可，但重要的是要記得給，而且要給得自然，給得尊重，把紙鈔「若隱若現」的握在手中，用右手輕輕遞到對方手中（伊斯蘭教徒認為左手是不淨的，詳見p89〈17右手的禮節〉），最好還可多加句「謝謝」（印尼語Terima Kasih，或更簡單的Makasih「謝了」）就更完美了。

小費金額自由心證

以雅加達價位中上的男士專業理髮店為例，理髮金額約20萬印尼盾（約台幣400元），理完髮後，通常給理髮師2萬印尼盾（約台幣40元）的小費，理髮師一定會點頭微鞠躬表示謝意，因為給小費的這個當下，就會被視為展現了我們的謝意。

（本文出自《印尼現在進行式》) 女士的美容院亦然，只是稍微複雜些，通常對幫忙洗頭、按摩或修指甲的助理會各再多給一些小費，完全視個人對於服務滿意度而定，重要的是，對每個人都要「記得表達謝意」。

若是美髮設計師，則通常視設計師資深等級而定。

生活上需給小費的情境比比皆是：如機場幫忙抬推行李的工作人員、停車場幫忙指揮停車的工作人員、餐廳服務生等。

餐廳的收費單據通常有一欄是服務費（Service Charge，5％、7％或10％不等），但那是付給餐廳收銀檯的。

離開餐廳前，不要忘了在桌上留下一些小費給服務生，小費多寡則視餐廳價位與服務品質而定。

當然，如果沒有給就離開，服務生也不會追出來要，但心中大概會覺得碰上一個「不上道」或「還沒上道」、不懂人情的新到外來者。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)