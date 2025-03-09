大罷工！ 8千輛計程車上街抗議Uber、封鎖道路圓環 市區交通陷停擺

當優步（Uber）於2012年6月進軍倫敦時，面臨了重重困難。倫敦除了火車及公車之外，已經有一個完善的交通系統。

當時有三千家私人汽車租賃公司，其中光是艾迪森李公司就擁有四千五百輛車，每年營業額達9,000萬英鎊。而且透過手機叫車的服務，也不是什麼特別厲害的功能，海洛應用程式上就有九千輛黑頭計程車可供使用。因此，要打入倫敦市場非常困難。

在早期，優步（Uber）只有五十名司機，24小時內僅能載客三十趟。他們的辦公室只有三名員工，其中一位還是實習生。

（本文出自《刻意歸零》) 倫敦營運主管喬．伯特倫（Jo Bertram）想盡辦法要拓展優步（Uber）的知名度，但是新聞媒體根本不感興趣。有誰會想報導又一家私人汽車租賃新創公司的故事呢？

不過在2014年，情況徹底改變了。優步（Uber）最大的競爭對手不僅讓他們聲名大噪，還給了他們做夢也想不到的曝光度。

計程車上街抗議

6月1日，倫敦的黑頭計程車司機上街抗議優步（Uber）。黑頭計程車占據了蘭貝斯橋，他們還封鎖了白廳、特拉法加廣場和西區周邊的道路，西敏寺和皮卡迪利圓環附近的交通完全癱瘓。倫敦市中心因為八千輛黑頭計程車抗議優步，讓交通陷入停擺。

每家廣播、電視台和報紙上都是罷工的消息。兩年來，喬．伯特倫一直想爭取受訪的機會，卻四處吃閉門羹。然而突然間，她的手機響個不停。她從早上6點半開始接受《天空新聞》（Sky News）的採訪，之後又接受了十五次的訪談。

優步（Uber）瞬間從默默無聞，變成新聞上的話題焦點。每個人都想知道，為什麼黑頭計程車如此害怕優步（Uber）。大家發現，優步（Uber）象徵著進步，而黑頭計程車仍停留在過去。

計程車司機不希望人們用智慧型手機就能在街上即時招到私人計程車，他們也不想讓黑頭計程車的收費減少三分之一。這場計程車罷工為優步（Uber）帶來他們無法負擔的曝光量，以及任何廣告活動都無法達到的影響力。

Uber App下載量暴增

突然間，每個人都想使用優步（Uber），他們的應用程式下載量暴增了8.5倍，因為優步（Uber）看起來新穎、時尚又聰明。

四年後，優步（Uber）司機的數量達到兩萬五千名，超過了黑頭計程車司機。現在每2秒鐘，就有一趟新的優步（Uber）行程開始。

他們現在的辦公室有一百名員工，業務遍及英國的十五個城市，這一切都要歸功於黑頭計程車司機，幫優步（Uber）做了他們自己做不到的事情。

透過對抗一個較為弱小的對手，反而在大眾心中將這個對手拉到了與他們平起平坐的地位；忽然間，優步（Uber）被視為唯一要正視的競爭對手。

這就是為什麼我總是建議客戶，最好的廣告，就是讓競爭對手試圖封殺的廣告。這應該是我們的目標—製作讓競爭對手想要封殺的廣告。

因為如果競爭對手沒有試圖禁止，那就表示這個廣告沒有傷到他們；如果我們沒有打擊到競爭對手，那我們究竟在做什麼呢？

就像紐約人常說的：「如果不痛，就不管用。」

這就是辨識出色廣告的方法。

當你能夠激怒對手，讓他們替你打廣告時，你就成功了。

（本文出自《刻意歸零》作者：戴夫．卓特 譯者：陳冠吟)