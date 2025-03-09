百事可樂發起「百事挑戰」 大成功 可口可樂緊張到宣布要改變配方

幾年前，艾維士租車公司推出了他們著名的廣告：「我們只是第二名，我們必須更加努力。」

這個廣告效果非常好，以至於開始影響市場領頭羊赫茲租車公司員工的士氣。

赫茲被迫用這個廣告來做出回應：「多年以來，艾維士一直告訴你說赫茲是第一名，現在讓我們告訴你為什麼。」

（本文出自《刻意歸零》) 這對赫茲的員工來說有用，但對大眾來說，反而表示艾維士是能和赫茲平起平坐的對手。艾維士成功讓赫茲幫他們做了廣告。

幾年後，百事可樂發起了「百事挑戰」，聲稱十個喝可口可樂的人當中，有七個人更喜歡百事可樂的風味。

可口可樂因此緊張不已，宣布要改變配方。在他們改配方的那一天，所有百事可樂的員工都放了一天假，因為可口可樂正在為百事可樂打廣告。

幾年前，RAC（皇家汽車俱樂部）推出一支廣告，說他們能夠以最快的速度提供道路救援服務。魯柏．豪爾（Rupert Howell，創立了史上十大廣告公司之一的HHCL，擔任過英國電視媒體公司ITV PLC的執行董事）當時的客戶就是市場領頭的AA（英國汽車協會）。

他告訴我，他花了很大力氣才阻止AA推出廣告，去回應並反駁RAC。魯伯成功阻止了AA幫對手打廣告，因為魯伯明白對手想做什麼。

我們不應該害怕引起對手的回應，相反地，我們應該試圖激起回應；我們應該試著激起回應，特別是來自實力更強對手的回應。

如果我們可以用自己的預算，刺激對手花錢來回應我們，我們就能有效地讓自己在大眾的心中留下印象。

讓他們花錢，來幫我們打廣告。

（本文出自《刻意歸零》作者：戴夫．卓特 譯者：陳冠吟)