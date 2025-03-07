延伸美股佈局板塊 價值股重拾升機
市場焦點圍繞在川普關稅政策，所引發的諸多不確定性讓市場陷入劇烈震盪且投資風向逐漸轉向，史坦普500指數各類股近月來表現顯示，通訊、科技壓力沉重，防禦、價值型則是盤勢有撐。過去兩年多來股市大漲，投資人忽視評價面過高的現實存在，富蘭克林證券投顧建議，放大佈局美股的角度，既分散科技股短線震盪的風險，也能藉此把握其他類股族群輪漲的機會。
相較於成長股 美國價值股尚處在相對歷史低點
富蘭克林旗下美盛美國價值基金經理人山姆．彼得斯（Sam Peters）分析，隨著市場多頭格局時間拉長，投資人的信心也往往跟著遞增而忽略評價可能過高的問題，但此現象可能很快就會膨脹到必須正視。就像過去兩年羅素1000價值股有約19%的絕對報酬，羅素1000成長指數則是高達87%，那段期間成為價值股45年來相對表現最差的兩年，與2020年和1999年泡沫破裂時期相當，同時價值股相對於成長股的總報酬比率也降至40年來的低點*。
此外就外界熟知的巴菲特指標，也就是股市總市值相對GDP的狀況，可做為判斷整體市場是否過高或過低依據，也顯示出評價面過高的疑慮。
三種可能出現的情境 主動式管理趨吉避凶
美盛美國價值基金經理團隊認為，當市場評價達到歷史極端高點時，即便是低於現在水準，也會對未來長期報酬形成不小壓力，所幸透過主動式管理不但可避開極端評價所帶來的風險，還能在被AI熱潮交易所掩埋的市場中發掘機會。
經理團隊預期，今年可能出現的三種情境分別是經濟趨緩但不至於衰退的金髮女孩情境、週期性通膨上升及經濟衰退，其中金髮女孩經濟似乎是多數共識，但也不能忽略另外兩種情境發生的可能性。
在金髮女孩經濟下，科技七雄以外的標的，獲利將更為顯著；而通膨風險未解除時，商品原物料類股中，特別是能源，及能受惠高利率環境，像是人壽保險公司，值得留意；市場投資熱情不減，使得防禦性產業和低波動的股票不受青睞，但經理團隊認為，在2024年表現欠佳醫療保健類股，已浮現良好的絕對價值，也是經理團隊逢低增加的目標。
2025年將是充滿驚奇的一年，其中川普政策的矛盾性可能是其中的核心，經理團隊在投資過程竭力保有彈性，避免投資組合可能因過於側重任何一種情境而掛一漏萬，並從低絕對估值及良好基本面為始，降低未來市場變因所造成的影響，再透過持有能在不同宏觀與市場環境中有所表現的企業標的、多元化佈局，以靈活應對今年難以避免的驚奇之旅。
*資料來源：富蘭克林凱利投資、FactSet，截至2024/12/27。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言