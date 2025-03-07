延伸美股佈局板塊 價值股重拾升機

市場焦點圍繞在川普關稅政策，所引發的諸多不確定性讓市場陷入劇烈震盪且投資風向逐漸轉向，史坦普500指數各類股近月來表現顯示，通訊、科技壓力沉重，防禦、價值型則是盤勢有撐。過去兩年多來股市大漲，投資人忽視評價面過高的現實存在，富蘭克林證券投顧建議，放大佈局美股的角度，既分散科技股短線震盪的風險，也能藉此把握其他類股族群輪漲的機會。

相較於成長股 美國價值股尚處在相對歷史低點

富蘭克林旗下美盛美國價值基金經理人山姆．彼得斯（Sam Peters）分析，隨著市場多頭格局時間拉長，投資人的信心也往往跟著遞增而忽略評價可能過高的問題，但此現象可能很快就會膨脹到必須正視。就像過去兩年羅素1000價值股有約19%的絕對報酬，羅素1000成長指數則是高達87%，那段期間成為價值股45年來相對表現最差的兩年，與2020年和1999年泡沫破裂時期相當，同時價值股相對於成長股的總報酬比率也降至40年來的低點*。

此外就外界熟知的巴菲特指標，也就是股市總市值相對GDP的狀況，可做為判斷整體市場是否過高或過低依據，也顯示出評價面過高的疑慮。

三種可能出現的情境 主動式管理趨吉避凶

美盛美國價值基金經理團隊認為，當市場評價達到歷史極端高點時，即便是低於現在水準，也會對未來長期報酬形成不小壓力，所幸透過主動式管理不但可避開極端評價所帶來的風險，還能在被AI熱潮交易所掩埋的市場中發掘機會。

經理團隊預期，今年可能出現的三種情境分別是經濟趨緩但不至於衰退的金髮女孩情境、週期性通膨上升及經濟衰退，其中金髮女孩經濟似乎是多數共識，但也不能忽略另外兩種情境發生的可能性。

在金髮女孩經濟下，科技七雄以外的標的，獲利將更為顯著；而通膨風險未解除時，商品原物料類股中，特別是能源，及能受惠高利率環境，像是人壽保險公司，值得留意；市場投資熱情不減，使得防禦性產業和低波動的股票不受青睞，但經理團隊認為，在2024年表現欠佳醫療保健類股，已浮現良好的絕對價值，也是經理團隊逢低增加的目標。

2025年將是充滿驚奇的一年，其中川普政策的矛盾性可能是其中的核心，經理團隊在投資過程竭力保有彈性，避免投資組合可能因過於側重任何一種情境而掛一漏萬，並從低絕對估值及良好基本面為始，降低未來市場變因所造成的影響，再透過持有能在不同宏觀與市場環境中有所表現的企業標的、多元化佈局，以靈活應對今年難以避免的驚奇之旅。

*資料來源：富蘭克林凱利投資、FactSet，截至2024/12/27。