AI口說練英文超好用到令人驚嚇！菲女狼：但同時也有點毛骨悚然
AI時代來了，你準備好了嗎？
昨天晚上，我試了一個AI口說練習工具，結果讓我有點驚嚇到。
以前在外商公司工作，每天都要用英文開會、寫報告，語感自然不會生疏。但這幾年轉到本土企業後，英文幾乎用不到，雖然日子輕鬆了不少，但某天忽然發現：我好像變不會講英文了？
為了不讓語感退化，我固定上一對一的線上英語課，但時間不好喬、費用也不便宜，忙起來幾週沒上，開口時就更卡。
結果這幾天心血來潮，試了AI口說工具，結果令我有些震撼：發現AI老師比真人老師還「認真」。
第一，想練就練，完全不用顧形象，睡衣、亂髮、素顏都沒關係，它24小時隨時待命。
第二，它糾正錯誤的頻率超高，發音、文法、語法一個都不放過，沒有「這樣也可以」，錯了就是錯了。
第三，它不會客氣，沒有包容空間，不像真人老師有時會留點面子，AI直接糾正到你講對為止。
這雖然方便，但也讓我有點毛骨悚然——學習的方式已經悄悄變了，甚至比我意識到的還快。
這次是學英文，下一次又是什麼寫作、簡報、繪圖已經不在話下？AI浪潮我們還能慢慢適應嗎？AI不會等我們準備好，它已經來了。
你呢？準備好了嗎？
這不是業配文
非最近廣告打很兇那個
那個我用了不是很喜歡
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