台中海線購屋傳糾紛 民眾貸款成數被減、履保金匯入建商帳戶

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友在Dcard發文，指在台中海線跟小型建商買預售屋踩雷。 示意圖／ingimage
網友在Dcard發文，指在台中海線跟小型建商買預售屋踩雷。 示意圖／ingimage

近日，一名網友分享其購買台中海線某透天預售屋的經歷，揭露小型建商在交易過程中的多項問題，引發廣泛關注。該網友指出，從下訂、客變到簽約的過程中，建商多次變更原先承諾，甚至出現與合約內容不符的情況。

據原po在Dcard發文描述，初次接觸建商時，對方強調價格實惠且客變彈性大，並保證履約保證機制完善。然而，實際執行時，建商卻以各種理由拒絕原本協議好的客變時間，並要求額外支付數萬元的改建費用。

此外，合約簽訂時，原po發現多項條件與原先口頭承諾不符，例如貸款成數從8成縮減為7成、履保帳戶改為直接匯入建商帳戶，以及交屋款比例的計算方式出現爭議。更令人憂心的是，合約中未明確列出建材品牌，僅以「後續提供」作為回應。

原po表示，在與建商溝通無果後，只能要求退訂，但退還金額亦遭扣減。經過多次協調，最終僅追回16萬元訂金（原訂金為20萬元），而建商則以「客變已經造成損失」為由扣除4萬元。

此事件引發許多討論，不少人對小型建商的操作模式表示擔憂，「光交屋款5%變5萬就已經違法了」、「合約怎麼寫就怎麼做，直接提告爽拿違約金」、「傻傻給他賺四萬，沒跟合約走你解約完全沒問題，甚至還能叫他賠償違約金不少錢」。

還有人直言，「現在房市轉冷很多投機的小建商都這樣搞，一直問你要不要客變然後不走履保+低尾款，要退就先拿客變搞你，通常一走消保官或者網路媒體公布建案他們就縮了全退」、「預售屋還是要選大建商比較有保障」、「以前在嘉義市也遇到類似的狀況，解約賠6萬」。

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