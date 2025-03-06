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清流君直接嗆「黃金就是垃圾」：若想避險公債比它好一萬倍！

聯合新聞網／ 清流君
黃金示意圖。圖／AI生成
黃金示意圖。圖／AI生成

黃金就是垃圾！

黃金過去200年的實質報酬率是0%。對，你沒看錯，兩個世紀下來，錢放在黃金裡等於站在原地等死。同期股市動輒上萬％的報酬，黃金拿什麼比？

1980年黃金價格$850，結果22年後跌到$293，這段時間通膨率3.9%，黃金持有者的實際購買力蒸發85%。

這叫通膨對沖？那是不是該換個字典查一下「對沖」是什麼意思？

黃金在股市熊市時確實有時候能挺住，但17%的時候它自己也會一起跌。你敢說這是可靠的避險？要是真怕股市崩盤，公債比這坨黃金好用一萬倍。

黃金沒有現金流、沒有價值創造能力，頂多是一種「比誰更蠢」的傻瓜遊戲。歷史證明，長期持有黃金就是慢性財務自殺。如果還有人跟你說黃金能保值，口頭上務必請尊重他的選擇，但內心把他當低能兒就對了。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

公債 現金流 通膨 避險 黃金

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