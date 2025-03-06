老被勸存半年「緊急備用金」…台北女不解 眾人開釋：一情況可免

存「緊急備用金」的用途是什麼？又該存多少錢才夠用呢？一名女網友發文，稱她常聽到別人勸告要存緊急備用金，但她本身住台北的家裡，有後援也沒有任何貸款，就算存錢也不知道有何用途。對此，有網友解答這筆錢可能用來因應車禍無法工作、被開除沒薪水等等緊急情況，且至少要存「6個月」才夠用。

一名女網友在Dcard發文，表示她發現在網路上很多人提倡「緊急備用金」的重要性，都說至少要存3到6個月，但她本身才剛出社會，住在台北的家裡，沒有租屋，家裡貸款也都繳完了，就算存這筆錢也不知道有何用途。

原PO表示，現在有很多銀行推出生活備用金的服務，但她本身實在沒有實感，想不通先存一筆備用金再投資的必要性，因此請教網友們的意見。

此文一出，不少網友提到緊急備用金的用途，並指出至少需存6個月以上，「車禍、車損、受傷、傷後無法工作，通常是需要先自費事後等保險下來(多久不知道)，通常維修就要萬起跳、骨折可能3千至5萬，更不用說之後復健費用跟賠償問題」、「被開除，找工作期間的生活用費，可以簡單算一下一個月花多少，找工作可能會落在3-6月」、「我是保留6個月生活基本開銷的預算當作預備金」。

但也有網友表示，如果有家裡當後援，可以選擇不存，「如果家裡有底當然不需要啊，家裡就是妳的緊急備用金」、「緊急備用金的用意是預防出事了能有錢急用，但既然妳家有後援那不用存緊急備用金」、「如果突然發生生病、車禍、開刀等無法工作的意外，然後家裡願意金援妳，那就可以不用存緊急備用金」。