職場談話總是不小心潑冷水？人脈恐被毀掉！4步驟改掉壞習慣：教學更能相長

《這種行為正在毀掉你的人脈！成功人士從不犯的錯》

想像一下，如果你是那種喜歡爭辯，一定要爭到贏的人，場面會變成什麼樣子？過去的我就是這樣，在別人眼中我是那個白目又不懂事的人。

最常見的情境是，當別人興奮地分享自己很自豪的成就時，我總會忍不住接一句：「那又怎樣？某某人更厲害啊。」這種潑冷水的行為。

起初我並不覺得有什麼不妥，後來稍微懂事了，才發現這樣的白目行為會把身邊的人推得遠遠的。意識到問題後，我開始慢慢改變自己的壞習慣。

現在接觸了不同文化，回頭來看，才稍微理解自己當初的心態。

以下是我的觀察：

台灣的教育多半是零和遊戲，有人分數高，就代表有人分數低。在這種環境下，踩下一個對手，自己就能高一點。

反觀國外的教育，更強調團隊合作，創造雙贏，往往能帶來更大的價值，勝利不僅僅來自分數的高低。也許正因如此，許多人在學生時期習慣了競爭導向的學習模式。

進入職場後，卻發現這種思維並不適用於需要協作的環境，如果還是持續用過去的成功模式——例如干擾別人學習、暗藏筆記或考古題，甚至想透過拉別人下水來打敗對手，往往適得其反。

這種現象其實在心理學中也有理論可以解釋。為什麼有些人習慣透過貶低別人來抬高自己？或者為何他們會否定別人的努力和成功？

這類行為通常與自我價值感、自我防衛機制或社會比較有關：

1、社會比較理論（Social Comparison Theory）：

心理學家Leon Festinger認為，人們會透過比較來評估自身價值。

當一個人覺得自己不如他人時，可能會選擇「向下比較」，也就是貶低別人的成就，以維持自尊。

2、自我防衛機制（Defense Mechanisms）：

根據佛洛伊德的理論，自我防衛機制是人們用來減輕心理壓力的方法。

貶低他人可能是「投射（Projection）」或「貶低（Devaluation）」的防衛機制之一。

當一個人對自己的成就不滿時，就會透過貶低別人來舒緩焦慮。

3、自戀性人格（Narcissistic Personality Traits）：

某些具有自戀特質的人，習慣貶低他人來維持自身的優越感。他們不希望感到無能，因此透過貶低他人來保護自己的脆弱自尊。

這些理論都能幫助我們理解，為什麼有些人總是透過貶低他人來獲取優越感。

但抱持這種思維的人，往往沒有意識到，這種策略在與世界級的精英競爭時，根本行不通。

因為，總有人比你強！而且，優秀的團隊總是向英雄靠攏。

那些真正厲害的人，往往自帶光環。他們不需要靠貶低別人來證明自己，因為他們的影響力來自於實力和價值的積累。

在職場上，真正優秀的人才，會吸引志同道合的夥伴，形成強大的合作網絡。而那些習慣貶低他人的人，則可能在無形中錯失許多合作機會。

這種策略短期內或許有效。但長期來看，不僅無法真正提升個人價值，甚至可能削弱自己的人脈。最終，落得裡外不是人，結局可想而知。

那麼，該如何擺脫這種惡性循環呢？

首先，自我察覺是關鍵！

當你意識到自己有這種行為模式時，不妨停下來，承認這是一種壞習慣。透過閱讀和學習，理解這些行為背後的心理機制，把它當作一種可以調整的現象。

接下來，試著把比較的焦點，從「他人」轉向「自己」。

與其關注別人比自己強的地方，不如問問自己：「現在的我，和過去的我相比，有沒有進步？」每天寫下自己的一點點進步，讓自己看到積累的力量。

這種成長思維，能讓你專注於提升自己，而不是透過貶低別人來獲得優越感。

此外，也可以轉換比較方式，從「競爭」變成「學習」。

當朋友分享自己學會了一項新技能時，與其潑冷水，不如想：「這對我有什麼啟發？我們能不能一起學習？」

這種心態不僅能讓自己成長，也能建立更健康的人際關係。

最後，願意分享，才能真正變強！

很多人害怕分享，擔心自己會被超越。但事實上，輸出式學習才是最快的進步方式！當你願意分享，不僅能幫助別人，也能透過整理和傳授知識來強化自己的理解。

持續更新，分享知識，教學相長其實更不容易被對手超車！

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。