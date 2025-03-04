年薪80萬情侶憂新青安不再 購屋陷抉擇：現買還是再等3年？

隨著房市熱潮持續發燒，購屋成為許多年輕人關注的焦點。一對年約31歲的情侶財務狀況具一定基礎，但考量到房貸壓力，近日正面臨是否應該「硬著頭皮買房」的難題，還是等待更穩定的時機，引發網友熱議。

原po於Dcard發文指出，男方為工程師，年薪至少80萬，女方則為醫美業務，年薪與男方相當，兩人事業均呈穩定成長趨勢。目前看中位於中壢過嶺的一處預售屋，單價每坪33萬元，總價約1050萬元（含車位）。然而，頭期款成為他們最大的挑戰，兩人目前可動用存款約80萬元，若要購買該房產，仍需向家人借款100萬元。

經過仔細計算，若購屋成功，兩人每月需共同負擔6萬元以上的房貸及還款壓力，其中包含8年內歸還家人借款的部分，這對於每月需存下3萬元的兩人來說，勢必是一項長期的財務挑戰。

他們也考量到另一個選項，即再等待3年，自行存足頭期款後再進行購屋。然而，未來房市走勢的不確定性讓他們擔心三年後可能不再有「新青安」優惠政策，甚至屆時同地區的預售屋價格可能已大幅上漲。

文章一出，有網友認為原po應該要先結婚再來談一起買房，「不然買房金流請僅止於自己與家人之間，否則就當作合夥投資白紙黑字寫清楚」、「現在好多情侶一起買房，幾千萬的東西，到時候增值且分手，真不知道要怎麼分」、「之前有認識一個女生，買完房後就分手了，背1800萬的貸款」。

其他人認為31歲應該也工作好幾年了，兩人加起來只有存80，「不難算出你們一個月存多少錢，房貸6萬是要喝西北風？」、「自備款至少要210萬，建商下一期工程會再跟妳拿錢，就算不裝潢也要算買家具的錢」、「過嶺離市區遠又只有國道沒有火車捷運高鐵，往市區道路就那麼幾條每天塞到爆」。