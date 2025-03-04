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10年前存到台幣100萬叫「一桶金」！嚴重通膨問題：現在大概要300萬

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

全世界一直存在嚴重的通膨問題。

10年前，存到台幣100萬，對於剛出社會的人來說，算是有一定份量的數字，那時人們稱為「一桶金」。

現在的話，大概要到台幣300萬，才有10年前一桶金的份量。

時代在走，投資理財抗通膨觀念要有。其實投資也不見得一定要買房，ETF是近幾年新興的投資標的話題。

只要是正成長的資產，其實都值得持有，總比空手抱著現金啥事都不幹來得好。重點是在投資前，要有：

1.瞭解產品屬性

2.瞭解自己的個性

3.建立投資紀律

4.設好停損點／停利點

最後則是忠實執行。

大多數人投資會失敗的原因都是因為忘了初衷、沒有忠實執行所致。買前，需要勇氣；買後，需要耐心。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 房產 資產 通膨

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