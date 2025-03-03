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主管再有本事不會用人也是「無能」！菲女狼：培養人才而非自己永遠變救世主

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

身為主管再有本事不會用人也是一種無能

業務部最近像個火藥庫，應收帳款一堆沒收回來，連一向授權的總經理都忍不住關切：「這到底怎麼回事？」

業務部何經理推了推眼鏡，嘆了口氣：「我最近在趕標案，還要談跨國代理條件，分身乏術，以致於疏乎了...」

總經理不解：「你不是帶了一整個團隊？為什麼每件事都要自己來？」

何經理無奈地攤手：「交給他們做，還不如我自己來比較快！不是品質不行，就是個性不夠機靈。」

這話，說穿了就是在抱怨下屬沒用，順便幫自己洗白：「你看，我不是不想管，我是真的管不了啊！」

本來以為一向個性溫和的總經理會拍拍他的肩，說句：「辛苦了，果然還是要靠你。」

沒想過，很少生氣的總經理表情出現明顯的慍色：「身為主管，最重要的工作是管理。你該做的不做，不該做的事倒是做得很起勁，這樣叫稱職嗎？」

像何經理這樣的主管不在少數。

當基層員工時可能一夫當關，但一升上主管，績效直直落，然後就開始抱怨：「部門戰力太差。」

主管的工作，從來不是「自己做比較快」。主管的責任是確保目標達成，而不是靠自己衝來完成KPI

把對的人放在對的位置上，而不是事事親力親為。

建立流程和標準，讓事情能自動運作，而不是等問題發生才來救火。

培養人才，讓團隊有能力處理問題，而不是讓自己變成永遠的救世主。

當兵有當兵該有的武力，當將軍有當將軍需要的技能。

像何經理這樣，就是標準換了位置沒有換腦袋，佔了將軍的位置，卻用小兵的思維做事情，團隊當然帶不好。

如果你的團隊「讓你不得不親自動手」，而你又已經帶領了這個團隊一年半載，那很有可能，問題不只在團隊身上，主管自己本身也有若干問題。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

KPI 下屬 主管 團隊 績效

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