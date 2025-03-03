該趁年輕多出國？25歲女拚存錢被友勸 過來人籲先做一事避風險

年輕人到底該存錢還是出去旅遊呢？一名25歲的女網友發文，稱她目前存款40萬，正在規劃未來的創業之路，但朋友跟她說年輕人應該多出國，增廣見聞，但她更偏向存錢。對此，網友們認為趁年輕多出去走走並沒有不好，如果擔心可先做「財務規劃」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前25歲，大學畢業一年多，存款大約40萬，月薪3萬8，正在為未來創業的路努力中。但她最近跟朋友聊天，對方覺得年輕人就該出國走走。朋友薪水跟原PO差不多，本身去年就出國4次，但原PO更傾向努力存錢，久久出國一次就好，對此她詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議趁年輕應該要出國看看，「會偶爾放鬆耶，出國一次也不會花太多錢呀，不想為未知的未來做過多的擔憂，好累，但也不會亂揮霍」、「絕對是體驗生活，畢業一年多可以存快40萬，以後隨著薪水上升妳存錢只會更快，但年紀真的是把殺豬刀，妳想出去走身體不一定同意」、「趁年輕玩一下挺不錯的，過兩三年再認真存錢」。

也有網友建議先做財務規劃，或存緊急預備金，「看妳想過什麼生活，前提是做好財務規劃，有的人過著精緻窮生活，一年下來存不到多少錢，也許過得開心但風險很高，但有些人拚命存、投資等等只為提早實現財務自由，導致財富積累時期過得苦」、「如果我已經存40萬了，留個緊急預備金後，我會先去體驗生活再回來認真工作」。

也有網友建議看家庭經濟和工作穩定度，「我覺得比起薪水更重要的是家庭經濟狀況跟工作的穩定性耶，如果抗風險能力高，存款只留幾萬塊沒什麼問題，反正有個萬一的時候家人可以幫忙，錢再賺就有」。