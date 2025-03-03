畢業遇金融海嘯、22K…七年級大叔靠換房「苦盡甘來」：終於能享受

經歷過金融風暴的七年級生真的能靠「買房」翻身嗎？一名40歲的男網友發文，稱他剛出社會就經歷金融風暴，從月薪2萬多慢慢存錢，到33歲終於買下一間兩房的屋子，去年看到房價暴漲，毅然決然賣掉原本的房，換了一間三房，剩下450萬，房價也跟著漲，讓他感嘆「有種苦盡甘來的感覺」。

一名男網友在Dcard發文，表示他今年40歲，24歲剛出社會很「衰」，經歷金融風暴，22K薪資盛行，他也從月薪2萬8省吃儉用，一個月存2萬，在33歲時繳頭期款買了一間兩房。但在去年時，看到兩房暴漲200%的趨勢，加上三房單坪價格更加便宜，於是毅然決然賣掉原本的兩房，換成同區域的三房。

原PO表示，賣掉兩房後，扣掉頭期款加上存款，他還剩下450萬，而自從買入三房後，三房也跟著漲，從原本的單坪54萬漲到60萬，讓他有一種「苦盡甘來」的感覺，從年輕時根本沒機會出國，到現在光今年就出國了4次，原PO不禁感嘆：「換房後手上現金多了，才開始想要享受。」

此文一出，不少網友認為七年級並不衰，至少房價低廉，「哪裡衰，你那時候薪水低，但是至少房價很便宜，現在剛出社會87-90的才衰吧？薪水沒有高多少，房價是你那時候剛出社會的兩倍以上」、「同7年級前段班，不認為有衰這個因素在，雖然七年級生遇到教育實驗階段、金融海嘯、921，但現階段出社會的好像也沒比較好，薪資不增反降、炒地、實體店面被電商壓著打」。

也有網友分享親朋好友投資房產的經驗，「身邊比較有遠見的八年級生，在前幾年疫情期間雖然房價已經開始漲了，但他們還是勇敢的跟長輩借頭期辦新青安貸款，聽到最年輕的例子大概是25歲就下訂3房預售屋」、「45歲，現金2800萬無貸款買透天、8年內陸續買3台車，省吃儉用到45歲開始出國（公司出差、招待不算），開始生活日常消費，想買什麼就買什麼，想吃什麼就吃什麼」。