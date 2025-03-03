快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

票據兌換回實體黃金 專家曝這群人手中資產價格恐呈現指數性上漲

聯合新聞網／ 方言文化
黃金。路透
黃金。路透

長遠來看，美國債務對GDP比率或許是最重要的數據。

歷史上，每一個擁有法定貨幣的主要強權都會在債務對GDP比率超過100%之後，迅速退出強權的行列。如今美國的債務是總GDP的103%。

我們的GDP是十九兆，債務則是更高的二十兆。對於美元的長期未來而言，這是一個顯而易見的、現存的危險因子。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
在世界各地，特別是美國之外的地方，許多個體戶都持有實體黃金。

根據估計，受到黃金支持的紙面票據出現了槓桿化，在世界各地都超過了五十比一。

紙黃金（Paper Gold）的交易系統原本維持得很好，因此這並非什麼大問題，然而如今這卻可能轉變成重大危機。

如果有越來越多持有黃金票據的人，決定將手中票據兌換回實體黃金，甚至超過供應量的時候，邏輯上來說，我們可以預期紙黃金及其持有人將看到手中資產的價格迅速下跌，而實體黃金的持有人則會看到手中資產的價格急遽飆升，甚至可能呈現指數性上漲。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)

編輯推薦

相關新聞

主管再有本事不會用人也是「無能」！菲女狼：培養人才而非自己永遠變救世主

把對的人放在對的位置上，而不是事事親力親為。

該趁年輕多出國？25歲女拚存錢被友勸 過來人籲先做一事避風險

20幾歲的年輕人到底該存錢還是出去旅遊呢？一名25歲的女網友發文，稱她目前存款40萬，正在規劃未來的創業之路，但朋友跟她說年輕人應該多出國，增廣見聞，但她更偏向存錢，對此，網友們認為趁年輕多出去走走並沒有不好，如果擔心可先做「財務規劃」。

畢業遇金融海嘯、22K…七年級大叔靠換房「苦盡甘來」：終於能享受

經歷過金融風暴的七年級生真的能靠「買房」翻身嗎？一名40歲的男網友發文，稱他剛出社會就經歷金融風暴，從月薪2萬慢慢存錢，到33歲終於買一間兩房，去年看到房價暴漲，毅然決然賣掉原本的房，換了一間三房，賺了1400萬，房價也跟著漲，讓他感嘆：「有種苦盡甘來的感覺」。

票據兌換回實體黃金 專家曝這群人手中資產價格恐呈現指數性上漲

長遠來看，美國債務對GDP比率或許是最重要的數據…

存錢並不能累積幸福…「這一招」學起來 讓你中年越活越快樂

「經驗也有有效期限啊……」某位富人喃喃自語，隨後嘆了一口氣。因為有些事情錯過時機就再也經驗不到了，這讓他很懊悔。

將貨幣與黃金綁定！未來交易石油不甩美元 超強「實體黃金收購者」現身

他們已經開始為了即將到手的強大地位，採取積極的措施了。國際貨幣組織在多年的拒絕後…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。