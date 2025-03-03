票據兌換回實體黃金 專家曝這群人手中資產價格恐呈現指數性上漲

長遠來看，美國債務對GDP比率或許是最重要的數據。

歷史上，每一個擁有法定貨幣的主要強權都會在債務對GDP比率超過100%之後，迅速退出強權的行列。如今美國的債務是總GDP的103%。

我們的GDP是十九兆，債務則是更高的二十兆。對於美元的長期未來而言，這是一個顯而易見的、現存的危險因子。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》) 在世界各地，特別是美國之外的地方，許多個體戶都持有實體黃金。

根據估計，受到黃金支持的紙面票據出現了槓桿化，在世界各地都超過了五十比一。

紙黃金（Paper Gold）的交易系統原本維持得很好，因此這並非什麼大問題，然而如今這卻可能轉變成重大危機。

如果有越來越多持有黃金票據的人，決定將手中票據兌換回實體黃金，甚至超過供應量的時候，邏輯上來說，我們可以預期紙黃金及其持有人將看到手中資產的價格迅速下跌，而實體黃金的持有人則會看到手中資產的價格急遽飆升，甚至可能呈現指數性上漲。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)