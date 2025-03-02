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將貨幣與黃金綁定！未來交易石油不甩美元 超強「實體黃金收購者」現身

聯合新聞網／ 方言文化
黃金。（路透）
黃金。（路透）

中國本身也擁有很嚴重的債務風險。但我也同樣必須強調，中國的發展前景比美國還要強大得多。

中國是侵略性極強的實體黃金收購者，許多人都認為中國正在處心積慮地做準備，他們想要打造一套新的世界秩序。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
中國是世界上最大的石油消費國。他們的國家中有十四億人，比美國還要多十億。

中國目前的發展將會使他們在接下來的幾年間於世界舞臺上占有極為重要的一席之地。

他們已經開始為了即將到手的強大地位，採取積極的措施了。

國際貨幣組織在多年的拒絕後，於二○一五年將中國與人民幣納入特別提款權（special drawing rights，簡稱SDR）內。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的預設，未來七到十年間將會有二至三兆美元流入人民幣。

中國正積極致力於打開黃金窗口，將他們的貨幣與黃金綁定。

這些行為將使他們能夠在交易石油時不再使用美元，改用自己的貨幣，致使中東的石油供應商對於交易時不使用美元更有信心。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)

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