AI新顯學 定期定額掌握創新科技契機
日前台灣大學電資學院機器學習課程加簽、學生擠爆教室內外的盛況，讓更多人意識到AI顯學早已來臨。身處AI時代，不管是內行看門道還是外行看熱鬧，絕不能錯過他所帶來的廣泛投資機會，富蘭克林證券投顧預期，AI影響範圍已擴及工業、汽車、遊戲、數位媒體等多方領域，預期未來相關應用將愈來愈寬廣，佈局多元創新科技題材將是參與其中的最佳策略。
創新力造就科技前景
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格表示，第三次工業革命不只為通用技術奠定基礎，也為第四次工業革命提供支持，包含AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及等新興創新，預告下一個時代可能會產生更多新型態的公司，並利用這些新技術解決經濟各領域的難題，巨大的經濟變革時期可能會創造出更多大型新企業體。
以富蘭克林坦伯頓創新科技基金來說，產業配置側重科技股的同時，更聚焦於「創新投資」，經理團隊早在1968年便深度發掘「創新」領域題材，投資經驗豐富且與時俱進。主要佈局在能運用「新科技」、「新產品」、「新構想」、「新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，現階段聚焦在顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，其中指數級數據主題有AI、機器學習等，而智能機器主題則包含機器人、自動駕駛，皆是當前市場最關注的主流投資題材。
川普2.0政策有利創新科技 定期定額長期參與
富蘭克林證券投顧分析，各家科技巨頭積極推出次世代新產品的同時，川普2.0相關政策，像是美國優先、投資抵減、放鬆監管等都將為創新科技的前景推波助瀾。
此外有鑒於創新發展的時間和速度很容易為市場所誤解，新科技、新產品、新流程進入成熟階段時可能就會開始影響日常生活，有些創新在當下或未來是極佳的投資標的，但有些可能與市場預期存有巨大落差而難以實現，顯示創新投資需要更積極的主動式管理。
創新領域的發展過程並非總是一帆風順，因此定期定額創新科技型基金、長期參與，仍是最佳策略，既分散風險也能把握住相關主題的爆發力。
<本頁不代表對任一個股的買賣建議><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114年金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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