AI新顯學 定期定額掌握創新科技契機

日前台灣大學電資學院機器學習課程加簽、學生擠爆教室內外的盛況，讓更多人意識到AI顯學早已來臨。身處AI時代，不管是內行看門道還是外行看熱鬧，絕不能錯過他所帶來的廣泛投資機會，富蘭克林證券投顧預期，AI影響範圍已擴及工業、汽車、遊戲、數位媒體等多方領域，預期未來相關應用將愈來愈寬廣，佈局多元創新科技題材將是參與其中的最佳策略。

創新力造就科技前景

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格表示，第三次工業革命不只為通用技術奠定基礎，也為第四次工業革命提供支持，包含AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及等新興創新，預告下一個時代可能會產生更多新型態的公司，並利用這些新技術解決經濟各領域的難題，巨大的經濟變革時期可能會創造出更多大型新企業體。

以富蘭克林坦伯頓創新科技基金來說，產業配置側重科技股的同時，更聚焦於「創新投資」，經理團隊早在1968年便深度發掘「創新」領域題材，投資經驗豐富且與時俱進。主要佈局在能運用「新科技」、「新產品」、「新構想」、「新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，現階段聚焦在顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，其中指數級數據主題有AI、機器學習等，而智能機器主題則包含機器人、自動駕駛，皆是當前市場最關注的主流投資題材。

川普2.0政策有利創新科技 定期定額長期參與

富蘭克林證券投顧分析，各家科技巨頭積極推出次世代新產品的同時，川普2.0相關政策，像是美國優先、投資抵減、放鬆監管等都將為創新科技的前景推波助瀾。

此外有鑒於創新發展的時間和速度很容易為市場所誤解，新科技、新產品、新流程進入成熟階段時可能就會開始影響日常生活，有些創新在當下或未來是極佳的投資標的，但有些可能與市場預期存有巨大落差而難以實現，顯示創新投資需要更積極的主動式管理。

創新領域的發展過程並非總是一帆風順，因此定期定額創新科技型基金、長期參與，仍是最佳策略，既分散風險也能把握住相關主題的爆發力。