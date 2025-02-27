高雄看房悚遇「長輩煞」！新婚夫妻遭到各種風水指點瀕臨崩潰

買房是人生大事，過程中的眉角也都需要注意，除了價格預算、屋況格局、生活機能外，在眾多的條件中，許多購屋族可能或多或少會參考風水，就怕沖煞影響了工作事業或家裡頭成員的身體健康。

一名網友近日於Dcard發文表示，他剛結婚不久，跟老婆正在高雄到處看房，但媽媽很看重風水，即便沒有要同住，她仍會一直提醒要注意客廳有沒有開窗，因為無對外窗就是「暗堂煞」，就算有對外窗外，也不能有東西擋住視野，否則就是「矇眼煞」，其他還有要避免壓樑、要看樑柱位置等。

原po認為，媽媽講這些話說是為他和老婆好，但他仍感到滿傻眼的，因為找房子要注意的事情就突然變很多很麻煩。原po想問問其他人，現在買房看房真的還有人會在意這些嗎？或者說，到底是不是真的有影響？

底下不少網友紛紛留言，「你這個就是標準的長輩煞，如果錢到位，所有情況都迎刃而解」、「錢包煞、餘額不足煞，還有煞就再加價加到沒煞為止」、「現在房子小得跟狗屋一樣還要在乎風水，叫在意的人出錢不會？」、「室內沒有20坪的不要管煞不煞好嗎？」、「犯長輩煞永遠買不到房」、「信風水的人不一定有錢，但有錢的人都有信風水」。

不過也有人給實質建議，「風水有很多流派，不同流派會略有不同，我是抓共同普遍不要跟自己特別在意的，或是先挑出最在意的幾個，然後再放進物件評估的選擇項目，再看能不能說服自己」、「之前看到很多煞，其實背後都有些實際原因，只是現代可能不適用，例如床和門的位置要怎樣怎樣」。

還有人認為，「這就是寧可信其有，不可信其無的事啦，我自己會加減參考，但也很難說什麼都顧忌到」、「其實風水是科學，以自身經歷來講我最不舒服的是壓樑，唯二就是採光，人長期在陰暗室內待久了真的比較沒精神」、「你媽講的都算是滿基本的，照著做也不虧，就當是建議聽聽也不錯啊」。