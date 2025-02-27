新青安利率明年很可怕？她買房簽約遭房仲阻止 一票人急喊：快換人

新青安房貸提供自住族首購優惠，政策上路後引爆房市交易火熱，不過在央行祭出第7波信用管制後就急凍，受理件數、撥貸金額也探低。一名網友近日看到喜歡的房子即將簽約，卻被房仲阻止使用新青安貸款，還告訴原po「因為利率很可怕」。

原po於Dcard發文指出，要簽約的物件為兩房，有平面車位，總價760萬，想要貸8成。但房仲卻說新青安明年補貼利率沒有之後，一次調利率會跳到3%以上，讓原po聽完嚇壞。

原po表示，現在買房很多銀行核貸的首購利率都2.5%以上了，「為什麼不能用新青安呢？中間有什麼誤會嗎？我是單純自住不會租人」。她也好奇想問看看其他人最近申請新青安是否有成功撥款？貸款等了多久撥款？另外像貸款成數、還款年限、利率、寬限期又是多少？

文章底下不少人都留言建議原po換房仲，「都是自住不用想太多，新青安利率最划算，現在選首購利率要2.65，比2.275還高」、「這個房仲一定要換掉，妳甘心2%仲介費給這種外行房仲嗎？」、「真的可以講這種不負責的話嗎？」、「房仲唬爛妳，因為新青安審核比較久又比較嚴格，對他們來說風險大」。

還有人分析，「新青安利率就是固定1.775%，補助結束2.275%」、「新青安不是不見，而是補貼到明年，妳就是回到2趴多那個本來的利率而已」、「銀行都會給妳利率，新青安跟銀行的，自己算一下就知道哪一個利息少」、「首購現在有些都3%了」。

也有過來人分享經驗，「銀行流程大概跑了一個月左右，1月中已撥款，開始房貸人生，銀行我是找台企銀的，我買的是3年的大樓（南部），給妳參考」、「要看妳的地區，加上每家銀行/分行進度都不一樣，可以問一下妳要買的房子，周遭的新青安銀行目前送件進度，或是問代書，幾乎都是要個案評估」、「基本上妳個人信用沒問題，銀行有水位的話會配合代書壓的時間撥款」。