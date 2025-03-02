全球貨幣系統將重組？ 專家揭經濟衰退時間點「擁實體黃金勝出」

距離美國的上一次金融危機不過十年。我花了非常多時間在強調泡沫及其帶來的極大危機。投資人會在泡沫形成時就被迫承擔這樣的危機。

預測金融危機時，最困難的問題在於沒有人知道下一次金融危機將從何而來、最後會變得多糟。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》) 我們必定會在接下來幾年間遇上經濟衰退期。

真正無法預測的，是央行是否還有工具能在危機發生時拯救我們，使我們不至於掉入無底洞中。

若世界各國的人都對央行失去信心，那麼全球的貨幣系統將會出現全然重組。

我認為在這種狀況下，任何擁有實體黃金的人都將在資產這方面占有優勢，而其他人只能在嚴重的紙面財產損失時陷入痛苦之中。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)