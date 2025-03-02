核戰爆發可能性大幅提升！ 貴金屬專家曝黃金「增值可能」

十二年聽起來似乎很長。金價很有可能不用十二年就能迅速增長到戈林預測的程度。我對未來金價的所有預測，都立基於美元繼續維持全球交易貨幣的地位，立基於所有主要貨幣都與美元掛勾。

黃金有可能會因為幾個主要的理由在接下來的幾年間急速成長，超過我所預測的每盎司兩千五百美元。

我不會花太多篇幅深究這些可能性，這並不是因為這些狀況不太可能發生，而是因為我相信這幾個狀況都是顯而易見的。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》) 我的目的是強調出：我為什麼會認為就算沒有典型的世界末日出現，黃金依舊是更好的方式。

我深信在接下來幾年間，黃金是遠比其他類型的資產還要更好的選擇。不過，我還是要用幾個顯而易見的原因，來強調「為什麼如今比過去任何時候都更應該持有黃金」。

或許如今比過去任何時候都更應該持有黃金的最重要原因，是戰爭帶來的威脅。戰爭有許多種形式，包括熱戰、貿易戰或甚至網路戰。

在嚴重的軍事衝突發生時，戰爭是最明顯也最即時的反應，在遇上核彈爆炸奪走了上百萬條生命時，戰爭可能會更加激烈。

自從去年以來，重大熱戰（包括核戰）的可能性似乎大幅提升。川普針對朝鮮最高領導人金正恩所發表的嘲諷言論，足以讓任何了解歷史的人感到極為緊張。

市場一直以來都完全無視戰爭的可能性。要是戰爭爆發了，世界各地的金融資產都將會驟然衰退，而實體的有形資產則會驟然增值。其中沒有任何資產的價值可能會高過於實體黃金。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)