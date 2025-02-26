頂客族遺產只想留給配偶！律師：但2人都離開還是「配偶的兄弟姐妹」繼承

頂客族的遺產只想留給配偶，不想留給自己兄弟姊妹，並不是最大的問題！

更大的難題是：兩人都離開後，遺產還是到了「配偶的兄弟姐妹」或自己不愛的家人手裡。更讓大多數頂客族心痛的是，最後遺產都「充公」！

一對白手起家的夫妻，沒有生小孩，父母也都不在了，夫妻跟兄弟姊妹間沒有深仇大恨，只是沒有感情，也都不想把遺產留給各自的弟兄姊妹。假設先走的是丈夫，丈夫的遺產可以透過遺囑、保險，讓太太取得大多數。但太太也上天堂後，丈夫已經不在世，不給太太的兄弟姊妹，遺產還能給誰？

你想要把錢給國家、你不愛的家人，還是公益團體（捐公益）？

其實，法律的規則是可以「打破」的，只要善用法律的「例外」，頂客族可以將一生所擁有的錢財捐贈公益，發揮大愛，3個步驟：

打破所有繼承人平均繼承的法律規則，並妥善規劃遺囑內容：例如，如果丈夫還在，一切都給丈夫；如果丈夫不在，就捐給公益團體，委任專業律師當遺囑執行人。

2.特留分

法律規定特留分必須保留部分財產給繼承人，但可以透過以下方式打破特留分的規則：

A.保險受益人設置： 保險受益人「順位」可設定1. 配偶ooo。2公益團體為次順位受益人。 B.信託資產配置： 部分資產用於保障退休生活，部分捐公益。 C.努力花錢： 花光積蓄，享受生活。 D.親情喊話：請兄弟姐妹尊重你的意願，不要爭取特留分。

3.過養生的生活

夫妻倆活得比其他兄弟姐妹長壽，就沒有特留分問題，是最佳方案。

雖然家家有本難唸的經，如果你覺得家裡的人不需要你的愛，就把你的愛變成更大的愛，幫助那些需要幫助的人，用行動打破規則，讓愛「活」下來。

PS1.收養孩子可避免兄弟姐妹分到遺產，但可能衍生其他問題，需要個案判斷。 PS2.喪失繼承權必須要有確實事由才能有效，沒有深仇大恨，大概也不太會有喪失繼承權的可能。

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