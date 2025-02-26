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債券殖利率有史以來最低！頂尖投資專家掀開華爾街黑幕與聯準會祕辛

聯合新聞網／ 方言文化
華爾街如今似乎根本沒有在考慮利率的風險。。（路透）
華爾街如今似乎根本沒有在考慮利率的風險。。（路透）

要是股票和債券同時面臨膨脹的話，會發生什麼事？要是低利率不但是股票價值膨脹的原因，也正是債券價值膨脹的原因，那會發生什麼事？多數投資者持有的投資組合，都把債券當作避險手段。

但如今股票市場已經達到史上最高價，債券的價格也是有史以來最高，債券殖利率則是有史以來最低，那麼，我們還怎麼能夠把債券當作避險手段呢？

他們在計算目標期限基金時，使用的是過長時期的平均數據，這種數據是扭曲的，消費者有可能會被高估的未來回報誤導。本書一再強調的一個重點是，現今股票和債券之間的關聯性是前所未有的強大。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》)
或許我能提供給你的最大價值，是幫助你檢視如今「同時持有股票和債券」這種多樣化策略，是否依舊如同過去利率正常時一樣，能提供相同程度的保護。

華爾街告訴你的「傾盡所有＋多樣化」策略，是持有股票和債券，這種策略最明顯、最龐大的風險，就是當利率從現有程度突然大幅上升時，你必定會遭受重大損失。利率突然大幅上升，會使得債券和股票同時失去價值。

華爾街如今似乎根本沒有在考慮利率的風險。聯準會已進入循環緊縮，利率正在上升中，根據預測，未來數年間也會持續如此。

若我能站在山頂上用全世界都能聽見的擴音器大喊，我會對全球高聲詢問的主要問題如下：你們所擁有的一切，都正在因為利率接近冰點而不斷膨脹，在這種時候，你們怎麼可能有辦法保護投資人？怎麼可能有辦法使投資多樣化？持有關聯緊密且全都在膨脹的資產，怎麼會叫「多樣化」？要是利率突然大幅上升要怎麼辦？

答案顯而易見：在利率飛升時，華爾街的分散風險策略，可能會是風險最高的策略，而非風險最低的策略。如果你想要趨避風險，並在如今的環境下擁有真正多樣化的投資組合，你必須持有的是相互之間沒有關聯的資產。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)

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