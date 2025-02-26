黃金儲備量擋不了「信仰崩潰」！貴金屬專家預言：美元貶值是進行式

一九四四年七月，聯合同盟國的領袖在新罕布夏州的布列敦森林（Bretton Woods）齊聚一堂。在該次會議後，他們建立了一個能夠管理貨幣與匯率的新系統。來自四十四個國家的代表達成共識，這個系統的主要目標是保障外匯匯率系統並預防競爭性貶值。

他們建立了針對美元的固定外匯匯率新系統，美元就此成為了全球的國際準備貨幣。如今，國際上每種主要貨幣都必須與美元掛勾。接下來，美國為了讓各國相信美國貨幣的可靠性，將美元與黃金掛勾，並把金價定在每盎司三十五美元。

為了確保各國都遵守新制定的規則，兩個新國際機構就此誕生；國際貨幣基金會（IMF）與世界銀行（WB）。依照布列敦森林協定的規定，無論他國政府想要在何時用美國貨幣兌換黃金，美國政府都必須同意；但另一方面， 美國公民持有黃金又是違法的行為。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》) 對於全球的他國政府來說，這個新系統帶來的最大挑戰，就是美國是否會讓美元貶值。在一九五八年，這個擔憂成真了。美國的擴張性貨幣政策增加了美元的供給量。當時美國已經歷過朝鮮戰爭，正全心全意投入越戰，因此美國需要擴張貨幣基數，藉此支付戰爭的相關費用。

這些國家的擔憂成真，美元因此開始貶值。持有美元的他國政府開始拿出美元兌換美國國內儲備的實體黃金。從一九五八到一九七一年，共有七千噸的黃金被運出美國，進入他國政府，美國的黃金儲備量因此劇烈縮減。

越戰持續加劇，美國正面臨嚴重的經濟衰退。他國政府因而更加急遽地兌換黃金，這樣的狀況迫使理查．尼克森（Richard Nixon）總統採取了激烈手段。

一九七一年八月十五日，尼克森總統帶領美國脫離了金本位制。黃金之窗至此正式關閉，他國政府再也不能用美元來兌換黃金了。經歷了二十七年，布列敦森林協定正式失去效力。在尼克森總統頒布行政命令時，美國的保險櫃中只剩下八千噸的黃金。

自一九七一以降，美元曾大幅貶值，受嚴重的通膨問題所苦。一九七一年的金價是每盎司四十美元，一九七九年暴漲到了每盎司八百美元。在過去四十八年間，金價從每盎司三十五美元的低點波動至每盎司一千九百二十四美元的高點。二○一八年一月一日的金價，是每盎司一千兩百九十六美元。

在一九七一年之前，黃金的美元價格是不變的。自一八八○年代至一九三三年，金價大約維持在每盎司二十美元。自一九三三年至一九七一年，金價是每盎司三十五美元。我們在一九七一年放棄了金本位，此後我們看到了全球的紙幣供給量出現爆炸性的飆漲。這些大量的貨幣供應量催化了驚人的通貨膨脹。

這就是為什麼我們如今應該仔細檢視黃金的原因。我們不再使用金本位制度，但黃金依舊是我們的本位， 因為如今金價的單位是美元，因此我們依舊在用黃金估量美元。

如今，支撐美元的不再是美國的黃金儲備量，而是美國的「全然信仰與信用」（full faith and credit）。這種美國的全然信仰與信用，正面臨前所未有的巨大壓力。因此，在我們越來越深陷於債務中的同時，美元的貶值程度也會越來越嚴重。

（本文出自《華爾街不讓你知道的投資金律》作者：亞當‧巴拉塔 譯者：聞翊均)