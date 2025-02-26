瑞銀：德大選結果利德國及歐洲經濟成長 歐元區中⼩型股評為具吸引⼒

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，德國大選結果創造⼀個更有利於歐洲和德國經濟增⻑的環境，有利德國股市表現。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，選舉結果對股票有利。儘管德國股票在選舉前的幾個⽉裡已有良好表現，但漲幅較為集中，僅五家公司就占到MSCI德國指數過去三個⽉漲幅的61%。不認為選舉是驅動⼤型跨國公司表現的主要因素。因此，在表現驅動因素擴⼤的情況下，德國股票仍有潛在的上漲空間，並對⼀些最⼤型的個股也持積極看法。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，真正受益者可能是德國的中⼩企業，因其國內敞⼝較⾼，並有望受益於利好增⻑的政策環境中。這些中⼩型公司的表現落後於⼤型企業，⾃2022年以來，MDAX指數（衡量中⼩型公司表現）跑輸DAX指數近60%。由於估值不⾼和政治背景有利，在全球股票策略中將歐元區中⼩型股評為「具吸引⼒」。這⼀板塊（其中德國公司占MSCI EMU中⼩型股指數26%）有望受益於選舉結果和歐洲持續改善的增⻑。

德國⼤選的官⽅結果與出⼝⺠調⼀致，由基⺠盟和基社盟組成的中右翼聯盟黨以208個席位成為德國第21屆聯邦議會的最⼤黨派。這標誌著該黨事隔四年再次勝選，弗裡德⾥希·默茨有望成為下⼀任總理。選舉結果表明，聯盟黨可能與即將卸任總理朔爾茨的中左翼社⺠黨（社⺠黨贏得120個席位）組成⼤聯合政府。這種聯合政府已有歷史先例，⾃兩德統⼀以來，曾在三屆⽴法會議任期期間執政。

主要反對黨將是極右翼的德國另類選擇黨，該黨贏得152個席位，儘管主流政黨拒絕與他們組建聯盟。⾃由⺠主黨和左翼的莎拉·⽡根克內希特聯盟未能達到進⼊聯邦議會所需的5%⾨檻，簡化了聯盟組建的複雜性。選舉結果表明，聯盟黨將籌組出⼀個更加穩定的政府，並有可能進⾏財政改⾰，儘管這些改⾰的程度因需要達成更廣泛的政治共識⽽尚不確定。

瑞銀的經濟學家指出，選舉結果或將對歐洲和德國的增⻑產⽣積極影響。聯盟黨和社⺠黨組建⼤聯合政府可能會帶來穩定性並提倡⽀持增⻑的政策議程。這或促成企業稅削減、能源價格下降和更多⽀援企業的政策出臺，從⽽⽀撐經濟增⻑。增⻑前景應受益于更強的改⾰動⼒，推動私營部⾨情緒改善。

由於政府更具改⾰意願以及利率下降、儲蓄率處於⾼位和實際收⼊上升帶來更廣泛的週期性利多，投資和消費可能會改善。

雖然不確定德國會否實施財政寬鬆，但其可能性或提供進⼀步的刺激作⽤。不過，財政改⾰的程度將取決於政黨之間的談判，特別是與綠黨和左翼黨（分別贏得85和64個席位）的談判。如果要達到修憲所需的三分之⼆多數，在聯邦議會中取得這些黨派的⽀持將是關鍵。