快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

瑞銀：德大選結果利德國及歐洲經濟成長 歐元區中⼩型股評為具吸引⼒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，德國大選結果創造⼀個更有利於歐洲和德國經濟增⻑的環境，有利德國股市表現。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，選舉結果對股票有利。儘管德國股票在選舉前的幾個⽉裡已有良好表現，但漲幅較為集中，僅五家公司就占到MSCI德國指數過去三個⽉漲幅的61%。不認為選舉是驅動⼤型跨國公司表現的主要因素。因此，在表現驅動因素擴⼤的情況下，德國股票仍有潛在的上漲空間，並對⼀些最⼤型的個股也持積極看法。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，真正受益者可能是德國的中⼩企業，因其國內敞⼝較⾼，並有望受益於利好增⻑的政策環境中。這些中⼩型公司的表現落後於⼤型企業，⾃2022年以來，MDAX指數（衡量中⼩型公司表現）跑輸DAX指數近60%。由於估值不⾼和政治背景有利，在全球股票策略中將歐元區中⼩型股評為「具吸引⼒」。這⼀板塊（其中德國公司占MSCI EMU中⼩型股指數26%）有望受益於選舉結果和歐洲持續改善的增⻑。

德國⼤選的官⽅結果與出⼝⺠調⼀致，由基⺠盟和基社盟組成的中右翼聯盟黨以208個席位成為德國第21屆聯邦議會的最⼤黨派。這標誌著該黨事隔四年再次勝選，弗裡德⾥希·默茨有望成為下⼀任總理。選舉結果表明，聯盟黨可能與即將卸任總理朔爾茨的中左翼社⺠黨（社⺠黨贏得120個席位）組成⼤聯合政府。這種聯合政府已有歷史先例，⾃兩德統⼀以來，曾在三屆⽴法會議任期期間執政。

主要反對黨將是極右翼的德國另類選擇黨，該黨贏得152個席位，儘管主流政黨拒絕與他們組建聯盟。⾃由⺠主黨和左翼的莎拉·⽡根克內希特聯盟未能達到進⼊聯邦議會所需的5%⾨檻，簡化了聯盟組建的複雜性。選舉結果表明，聯盟黨將籌組出⼀個更加穩定的政府，並有可能進⾏財政改⾰，儘管這些改⾰的程度因需要達成更廣泛的政治共識⽽尚不確定。

瑞銀的經濟學家指出，選舉結果或將對歐洲和德國的增⻑產⽣積極影響。聯盟黨和社⺠黨組建⼤聯合政府可能會帶來穩定性並提倡⽀持增⻑的政策議程。這或促成企業稅削減、能源價格下降和更多⽀援企業的政策出臺，從⽽⽀撐經濟增⻑。增⻑前景應受益于更強的改⾰動⼒，推動私營部⾨情緒改善。

由於政府更具改⾰意願以及利率下降、儲蓄率處於⾼位和實際收⼊上升帶來更廣泛的週期性利多，投資和消費可能會改善。

雖然不確定德國會否實施財政寬鬆，但其可能性或提供進⼀步的刺激作⽤。不過，財政改⾰的程度將取決於政黨之間的談判，特別是與綠黨和左翼黨（分別贏得85和64個席位）的談判。如果要達到修憲所需的三分之⼆多數，在聯邦議會中取得這些黨派的⽀持將是關鍵。

德國

延伸閱讀

德史上最「美派」領導人！曾因梅克爾棄政從商 一探梅爾茨的逆襲之路

中國媒體如何看待德國大選？對梅爾茨有何期待？

德國政權輪替 專家：氣候政策不變作法微調

川普計劃邀俄羅斯重返G7 德國財政部長：不會實現

相關新聞

頂客族遺產只想留給配偶！律師：但2人都離開還是「配偶的兄弟姐妹」繼承

更大的難題是：兩人都離開後，遺產還是到了「配偶的兄弟姐妹」或自己不愛的家人手裡。更讓大多數頂客族心痛的是，最後遺產都「充公」！

理所當然的常識…也還能有大腦短路的同事在雷！菲女狼：建SOP降低溝通成本

有些你以為理所當然的常識，有些人就是想不到。

關稅疊加貨幣政策不確定性 組合平衡基金穩健因應

關稅大刀、中東地緣政治衝突、低成本AI模型問世、聯準會政策態度等使市場不確定性增高。法人建議，可透過跨國組合平衡基金多元...

統一投信推優選低波多重資產 債券槓鈴配置更靈活

川普2.0新政讓資本市場快速變化，投資人避險需求增加，多重資產基金同時擁有股債特性，成為2025年投資新寵。統一投信將推...

黃金儲備量擋不了「信仰崩潰」！貴金屬專家預言：美元貶值是進行式

他們建立了針對美元的固定外匯匯率新系統，美元就此成為了全球的國際準備貨幣。如今，國際上每種主要貨幣都必須與美元掛勾…

存3千萬退休金…本應安享晚年！68歲前銀行菁英「走錯1步」陷老後破產危機

64歲的金山昇（化名）在銀行工作了35年，年收入約264萬台幣，累積了約660萬台幣的存款與退休金。他原以為這筆資產加上企業年金與妻子的年金，能讓他過上穩定的退休生活，卻因一場錯誤的投資決策，導致老後陷入財務危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。