瑞銀：2025年⽯油市場持穩 維持對原油價格適度看好

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為2025年⽯油市場將保持⼤致平衡，並維持對原油價格的適度看好。

布倫特原油周二(25日)收跌2.35%⾄73美元/桶，為年內低點，或出於對需求前景的擔憂。美國周一(24日)宣布對伊朗⽯油⾏業實施新⼀輪制裁，曾短暫帶動油價上漲。美國財政部將⽬標對準30多家經紀公司、油輪運營商和航運公司，因為在銷售和運輸伊朗⽯油⽅⾯的作⽤。美國總統川普曾表示，希望將伊朗的原油出⼝降⾄零，以阻⽌該國獲得核武器。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，儘管許多投資者預計⽯油市場或將轉為盈餘，但原油期貨曲線的結構仍向下傾斜，這表明⽯油市場供給仍然緊張。雖然期貨曲線在定價⽅⾯沒有任何預測能⼒，但可以提供有關市場參與者對供給平衡的看法。

向下傾斜的期貨曲線(現貨溢價)代表市場供不應求，因為這意味著賣家要求的商品⽴即配送價格⾼於延遲配送。與之相對的，向上傾斜的期貨曲線(期貨溢價)則代表市場供應充⾜，即買家為延遲配送⽀付更多費⽤，以⽀付未來的倉儲成本。

瑞銀財富管理投資總監辦公室說，歐佩克+近年來致⼒於確保⽯油市場保持平衡⽅⾯，例如通過減少和增加產量，以及為應對潛在供給中斷⽽準備的限制產能。

這或許解釋為何包括能源機構在內的市場參與者不斷呼籲⽯油市場供過於求，但曲線仍處於現貨溢價狀態。實際上，根據國際能源署的估計，今年1⽉全球庫存減少近5,000萬桶。

由於2⽉北半球天氣寒冷，預計2⽉⽯油市場或將保持供應不⾜。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，對原油價格的前景保持適度樂觀，並看好賣出原油的價格下⾏⾵險。