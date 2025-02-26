Z 世代夯「微退休」 國泰投信：選00922完善投資拼圖

根據紐約時報指出，美國的Z世代(指1997年~2012年出生)近期興起「微退休」風潮，與傳統退休觀念不同，Z世代更在意工作與生活的平衡，因此選擇離職充電、盡情安排旅遊、進修等規劃後再重回職場，貫徹「活在當下」的理念。但不論各世代對工作的觀念如何變化，唯有堅持實踐財務管理規劃，才有機會更有底氣地享受人生。國泰投信表示，旗下市值型ETF國泰台灣領袖50 ETF基金（00922）將接棒2月除息的國泰永續高股息（00878），在3月宣布今年首次配息公告，國泰台灣領袖50 ETF基金適合年輕族群趁早投入、完整投資拼圖。

國泰投信投資長鄭立誠表示，今年以來台股盤勢震盪，許多投資人的心情彷彿洗了一場三溫暖，讓不少人耐心耗盡，紛紛認賠殺出，但台股後續仍有望反彈，現在氣餒還太早；雖美國2月PMI萎縮及政策不確定性等利空因素使美股翻黑，連帶影響台股25日表現：護國神山台積電（2330）跌破今年新低、其他包括鴻海（2317）、廣達（2382）、日月光（3711）等電子股皆以跌作收，大盤最終收在23,285點，但也提供投資人逢低進場的機會！長線來看，台股基本面無虞，善用定期定額方式、選擇風險分散的ETF分批布局，伺機而動為佳。

00922基金經理人蘇鼎宇則提到，雖然台股以科技股為重，但仍有金融、通訊、傳產等不同類股支撐，在類股輪動下，善用市值型ETF緊追台股大盤走勢，比起投資個股在分散風險上更有優勢。投資人不用緊盯盤，透過國泰00922也能成為台股50家大市值企業的股東，成分股中包括權值股台積電、鴻海、聯發科（2454）外；還有金控巨頭國泰金（2882）、富邦金（2881）；以及電信雙雄中華電（2412）、台灣大（3045）皆能一次布局，讓大企業為你工作，透過長期買進，才有機會讓時間複利發揮效果，豐富投資人「微退休」生活。

除了國泰00878、00922之外，國泰投信亦有提供一系列優質的理財商品，陪伴投資人打造理想中的投資組合。國泰投信表示，近日舊版「國泰e家人App」即將在3月3日正式下架，並將由功能更完整、體驗更直覺的新版「國泰投信App」接手，帶來更全面的投資管理服務：包括納入ETF新服務，讓投資人即時掌握國泰ETF的配息資訊、查詢歷年配息紀錄，也可更換配息帳戶，讓投資簡單又方便。